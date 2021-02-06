第34届非洲联盟峰会：疫苗配给成焦点

2021年疫情所迫，第34届非盟首脑会议6日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴以视频方式开幕，会期两天。此次峰会搁置了很多地区冲突等重要议题，把抗击新冠疫情和非洲大陆如何大量采购疫苗作为主题。

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中国国家主席习近平6日致电第34届非洲联盟峰会，表示中非双方在抗击新冠肺炎疫情中相互支持、共克时艰。

2021年的非盟峰会选在了埃及去年同一天发现第一例新冠病例的同一天。前任非盟轮值主席、南非总统西里尔·拉马福萨（Cyril Ramaphosa）在开幕仪式上发言表示：新冠疫情给非洲大陆造成了很多苦难；非洲的经济收到重创。

法新社表示，虽然非洲疫情仍在爆发上升期，但不论从感染率还是死亡率来说，2020年疫情在全球爆发蔓延之初让国际公共卫生专家担心的经济和医疗水平较弱的非洲地区的情况却好于预期，相对较低。但专家也提醒说，面对第二波疫情，非洲国家必须加大检测、隔离密切接触者和治疗患者力度，并加强预防措施。

若非洲13亿人口中60%的人口接种疫苗，成本将在100亿至150亿美元之间。非洲大陆已获得36%的疫苗需求，其中25%来自新冠疫苗全球获取（COVAX）机制，11%来自另一个非盟项目。但在疫苗接种和疫苗获取方面，非洲国家仍远落后于世界其他较富裕的国家。。现任非盟委员会主席法基（Moussa Faki Mahamat）在新近接受采访时表示：全球富裕国家在获得疫苗上好像有优先权，有的甚至预购了比所需量更多的疫苗。这种疫苗民族主义令人担忧。

在6日下午闭门讨论会上，前任非盟轮值主席拉马福萨呼吁国际货币基金组织（IMF）拨出至少2000亿美元的储备金，帮助非洲国家在新冠肺炎疫情下恢复经济发展。他表示：只有释放新的资源，“才能纠正发达经济体与世界其他地区之间财的不平等现象”。

刚果民主共和国（DRC，以下简称刚果金）总统、非盟轮值主席费利克斯·齐塞克迪（H.E. Félix Tshisekedi）向与会者提交了一个包括与气候变化，性暴力作斗争，促进非洲大陆自由贸易区（Zlecaf）和巨型水力发电大坝项目的雄心勃勃的计划。

当天，乍得前总理法基以51票赞成；4票反对再次当选非盟委员会主席，任期四年。但有些国家对在线投票、不对外公开投票结果的方式表示质疑。

2018年底，非盟委员会高级别职位进行了精简。重组后的非盟委员会将由8名成员组成，包括主席、副主席和6名委员。高级别职位选举必须遵循区域代表性平等（8名成员须分别代表不同区域）、性别平等（主席与副主席须由不同性别担任，6名委员须男女各半）、择优、透明等原则。那么如何合理分配超级部门的职位也是会议的另一个重要议题。

埃塞俄比亚位于具有战略地位非洲之角。因为地区大国的争端，该国冲突已经牵涉到周边国家，引起联合国安理会的不安。地方和政府军之间的战斗始于2020年11月，导致北部省份的人们流离失所，并迫使数千人逃往邻国苏丹寻求庇护。如何缓解埃塞俄比亚提格雷危机也是此次非盟视频峰会的一个主题。