几内亚湾海盗猖獗 中国渔船和一艘法国道达尔油轮及船员遭劫持

据赤道几内亚和一家海事安全公司周三表示，一艘中国金枪鱼捕捞船和一艘为法国道达尔公司运送燃料的油轮在西非几内亚湾遭海盗劫持。

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北至塞内加尔南到安哥拉的几内亚湾近年来频繁发生海盗劫持船只、绑架船员换取赎金事件，在索马里海盗遭国际联手打击逐渐减少之后，该海域成为世界海盗活动猖獗的中心。

专门从事海事安全的公司Dryad Globa在其网站表示，这艘悬挂加蓬国旗的中国金枪鱼捕捞渔船“联鹏渔809”号周日在驶离加蓬港口Gentil后，被乘坐快艇的武装人员登船劫持，船上有中国、印尼和加蓬共14名船员。周三，这艘渔船被发现位于距尼日利亚邦尼岛约110公里海域，据指该海域是近几天来海盗用于袭击油轮的“基地”，其中就包括周二一艘为达尔运公司运输燃油的油轮“玛丽亚E“号被劫持，该油轮在 圣多美普林西海岸遭到海盗袭击，据Dryad Globa表示，到周三为止，油轮上的所有船员已都躲入到船上装备的一个封闭安全避险处内，但该公司没有公布船员的人数和国籍情况。

赤道几内亚官方周二也证实了油轮被劫持的消息，该国能源部长在新闻会说，已收到法国道达尔公司就为其运输石油的油轮被海盗劫持的报告，劫持行动“仍在持续中”。同时赤道几内亚预期因该油轮被劫将出现汽油供应短缺，已在全国的道达尔加油站实行了严格的汽油定量配给，该措施将持续到下一艘油轮抵达为止。

根据国际海事局（BIM）最新报告，由于几内亚湾海盗袭击绑架创纪录增长，全球海运船只遭遇海盗数量2020年上升了20％。去年全球共135名船员遭绑架，其中130人是在几内亚湾海域海盗活动中被劫持的。同时，海盗的行动也从袭击偷船变为进行更加有利可图的绑架船员、索取赎金。