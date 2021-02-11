幾內亞灣海盜猖獗 中國漁船和一艘法國道達爾油輪及船員遭劫持

據赤道幾內亞和一家海事安全公司周三表示，一艘中國金槍魚捕撈船和一艘為法國道達爾公司運送燃料的油輪在西非幾內亞灣遭海盜劫持。

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北至塞內加爾南到安哥拉的幾內亞灣近年來頻繁發生海盜劫持船隻、綁架船員換取贖金事件，在索馬裏海盜遭國際聯手打擊逐漸減少之後，該海域成為世界海盜活動猖獗的中心。

專門從事海事安全的公司Dryad Globa在其網站表示，這艘懸掛加蓬國旗的中國金槍魚捕撈漁船“聯鵬漁809”號周日在駛離加蓬港口Gentil後，被乘坐快艇的武裝人員登船劫持，船上有中國、印尼和加蓬共14名船員。周三，這艘漁船被發現位於距尼日利亞邦尼島約110公裏海域，據指該海域是近幾天來海盜用於襲擊油輪的“基地”，其中就包括周二一艘為達爾運公司運輸燃油的油輪“瑪麗亞E“號被劫持，該油輪在 聖多美普林西海岸遭到海盜襲擊，據Dryad Globa表示，到周三為止，油輪上的所有船員已都躲入到船上裝備的一個封閉安全避險處內，但該公司沒有公布船員的人數和國籍情況。

赤道幾內亞官方周二也證實了油輪被劫持的消息，該國能源部長在新聞會說，已收到法國道達爾公司就為其運輸石油的油輪被海盜劫持的報告，劫持行動“仍在持續中”。同時赤道幾內亞預期因該油輪被劫將出現汽油供應短缺，已在全國的道達爾加油站實行了嚴格的汽油定量配給，該措施將持續到下一艘油輪抵達為止。

根據國際海事局（BIM）最新報告，由於幾內亞灣海盜襲擊綁架創紀錄增長，全球海運船隻遭遇海盜數量2020年上升了20％。去年全球共135名船員遭綁架，其中130人是在幾內亞灣海域海盜活動中被劫持的。同時，海盜的行動也從襲擊偷船變為進行更加有利可圖的綁架船員、索取贖金。