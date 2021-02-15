埃及：考古学家发现世界上最古老的啤酒厂

埃及当局近日宣布，考古学家在埃及南部发现一座据信有5000多年历史的啤酒厂，而且生产规模相当庞大，可能是目前已知“最古老”的啤酒厂。埃及旅游及文物部2月13日发表声明说，埃及与美国的联合考古团队在索哈杰省（Sohag）阿拜多斯（Abydos）古城北部发现多个用于啤酒发酵的设施，各由约40个排成两排的陶瓮组成。

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声明引述埃及最高古物委员会秘书长瓦齐里（Mostafa Waziri）表示，这座古啤酒厂的年代很可能追溯至那尔迈国王（King Narmer）统治时期，因此据信为“世界上最古老的高产啤酒厂”。

资料显示，那尔迈在公元前3100年左右创立埃及第一王朝，并统一了上下埃及，距今有5000多年的历史。

声明还指出，英国考古学家在20世纪初期就考证出古埃及有啤酒厂，但一直未找到其确切所在地。如今埃及与美国的联合考古团队“成功找到它的位置，并发现其内部组成”。

瓦齐里表示，这座古啤酒厂由8个长20米、宽2.5米的大型酿酒单元组成，每个单元里分两排摆放着大约40个陶制容器，这些容器用来加热谷物和水的混合物，以生产啤酒。

这支考古团队由美国纽约大学考古学家亚当斯（Matthew Adams）与普林斯顿大学（Princeton University）学者维夏克（Deborah Vischak）共同领导。亚当斯说，研究发现，这座古啤酒厂产量庞大，一次可酿造约2.24万升啤酒。

亚当斯还表示，鉴于考古学家此前就曾发现古埃及人在祭祀仪式中使用啤酒的证据，这座工厂显然是为王室仪式生产啤酒的。