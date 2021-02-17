利比亚起义十周年 障碍重重挑战和平

2月17日是利比亚起义十周年。2011年的这一天，卡扎菲政府在国际军事压力下垮台。十年后的今天，没有持久政府的利比亚陷入战乱，造成不计其数的受害者。

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利比亚在联合国主持下，将在未来几天组成新政府，并在今年末组织新的选举。

就利比亚起义十周年这一主题，本台RFI法文网周三（2021年2月17日）刊出特派记者Aabla Jounaïdi发自的黎波里（Tripoli）长篇报导，原标题为：政治挑战ˎ 石油利益ˎ 雇佣军-利比亚和平的障碍（Défi politique, enjeu pétrolier et présence mercenaire - les obstacles à la paix libyenne），在此予以着重介绍。

本台特派记者在报导中指出，利比亚民众无心庆祝。哈夫塔尔元帅在2019年春季对敌人发起的战争留下了深刻的痕迹。首都城南到处都是地雷和未爆炸的弹药，有家也难还。金融危机所造成的糟糕经济状况，在卫生危机下进一步恶化。负责组阁的总理德贝巴Abdel Hamid Dbeibah是一名商人，他是一个得到联合国支持的论坛的人选。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Poignée de mains entre Amhimmid Mohamed Alamam (G) représentant le camp Haftar, et Ahmed Ali Abushahma du Gouvernement d'union nationale. Le 23 octobre 2020 à Genève. Violaine Martin / UNITED NATIONS / AFP

利比亚新政府需要在2月26日之前得到议会表决通过，总统委员会主席门菲（Mohamed Menfi）将巡视各地，包括敌对方-哈夫塔尔元帅的敌人。这种做法褒贬不一。对此，一名研究利比亚问题的学者指出，新总理德贝巴团队的努力值得称赞，但还要看结果，尤其是如何分派经济与安全要职。

石油资源的分配

热点之一是石油资源的分享。自2011年的战争结束后，利比亚东部和南部就要求对资源更公平的分配与更透明的管理。2019年的战争则是旨在控制石油机构。利比亚问题专家Luis Martinez回忆道：“哈夫塔尔元帅在2019年发动的战争不是为了控制首都的黎波里，而是为了控制中央银行与NOC国家石油公司。就首都本身而言，他并无所谓，但如果拿下了央行和国家石油公司，他就掌握了足以扭转局势的整个石油贸易体系。”

苏尔特又成焦点

在一片统一的国土上，如果没有一个真正拥有主权的政府，就无法决定任何事情。苏尔特（Syrte），这里既是卡扎菲的出生地，也是他2011年10月的丧命处。如今，又成为了焦点。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Une vue générale d'une installation pétrochimique dans la ville riche en pétrole de Ras Lanouf le 24 août 2011 à environ 150 kilomètres à l'est de Syrte, porte d'entrée du croissant pétrolier. AFP PHOTO/GIANLUIGI GUERCIA

苏尔特现在是利比亚安全与能源问题的中心，附近有着重要的石油设施。停火协议里规划的清雷工作就将从苏尔特开始，但学者Emadeddin Badi认为，这还不足以带来和平，原因之一是利比亚境内还进驻了许多雇佣军。