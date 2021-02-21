尼日尔2021总统大选具有历史性意义

西非内陆国家尼日尔，周日举行2021年总统大选的第二轮投票。本次投票极具历史性意义，无论投票结果如何，尼日尔都将开启首次两位民选总统之间的权力和平交接。

广告 继续浏览后续

750万尼日尔选民被召参加周日举行的2021年总统大选第二轮投票，两位总统候选人分别为出自现执政党PNDS（争取民主和社会主义党）的巴祖姆（Mohammed Bazoum）和代表RDR Tchanji（新民主与共和党）参选的前总统奥斯曼（Mahamane Ousmane）。尼日尔本次选举的历史意义在于，在现总统伊素福（Mahamadou Issoufou）两届任期已满的背景下，将开启首次在两位民选总统之间的权力和平交接。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Des membres de la Céni préparent des urnes et du matériel électoral pour le scrutin présidentiel du 21 février 2021 à Niamey. © 法新社 AFP - ISSOUF SANOGO

本台RFI特派记者Magali Lagrange周日（2021年2月21日）发自尼亚美（Niamey）的报导指出，不论第二轮投票结果如何，尼日尔都将在未来几周内更换领导人。现总统伊素福两届任期已满，遵照宪法不寻求连任。

法广存档图片 ： 尼日尔总统伊素福 Image d'archive RFI : Mahamadou Issoufou, le Président nigérien. © ©RFI 法广

2020年12月27日举行的第一轮投票最终结果为，执政党PNDS候选人巴祖姆得票率39%，RDR Tchanji候选人ˎ前总统奥斯曼得票率为17%。

具有历史意义的一次总统选举

执政党候选人巴祖姆，现年61岁，是现总统伊素福的政治继承人，两人已经一起风雨兼程30年之久。共同创立了尼日尔争取民主和社会主义党。巴祖姆多次当选尼日尔议会议员，并在伊素福总统任内，先后出任外交部长和内政部长。

在第一轮投票中得票率处于第二的候选人ˎ 前总统奥斯曼现年71岁。他于1993年当选尼日尔首位民选总统，但在三年后的1996年被军事政变赶下台。经济学家出身的奥斯曼此后一直担任西非国家经济共同体议会主席的职务。

总之，不论是哪位赢得周日的投票，尼日尔都将首次迎来两位民选总统之间的权力和平交接。最近几天，当地多次出现缓和气氛的呼吁。关注尼日尔选举的观察家注意到，政治发言的基调在近期升高了，尽管在第一轮投票后，整个政治环境总体上依然平静。