中国北非之间 呈现严重倾斜的单向贸易路线

中国与马格里布(Maghreb北非的简称)之间的贸易中，显示出了极大的贸易逆差。 相较之下，北非与欧洲国家的贸易反倒是比较平衡。

广告 继续浏览后续

中国 - 马格里布(亦即指北非)之间的贸易正走在一条压倒性倾斜的单向路线，这是重点杂志近日发自马格里布的信所指出的。

根据重点杂志，当这些中国大使馆偏爱保持低调，对外总是表现的善良、有礼貌的同时，中国外交有时却显示出是大炮一尊。去年 3月份，当新冠病毒的大流行敲抠北非的大门时，中国发动了口罩外交。在各个停机坪上精心策划进行操作：“围嘴”货盘，这是街上民众给这个珍贵的隔绝细菌布块所起的绰号，还有病毒防护设备的集装箱陆续降落在突尼斯、在阿尔及尔。 由于大家怀疑中国是病毒的源头而引起了极大的反响，中国的部长们攻击某些欧洲国家及他们的记者，但这些国家也必须向中国下订单购买防疫保护材料。中国当局一直用巧妙的言辞把自己形容是那些被自私欧洲国家冷漠对待的北非国家的最好朋友，并说这些痴迷于人权的欧洲国家，总是偷偷摸摸地窃取北非的主权

对于某些政客来说，尤其是对于那些仍然活在殖民时代的政客来说，中国将首先取代欧盟以及其某些成员国，站在第一线的就是法国和意大利。倘若不然，中国就会另外采取B计划行事，转变模式，就是让这些国家在亚洲的经济关系将会更加顺利、更多笑呵呵，这也是让经济以两位数成长的机会。 实际上，这个想要您好的朋友，正在单向地实行他的那些丝绸之路计划。

中国正在压低阿尔及利亚、摩洛哥和突尼斯的对外贸易。 就突尼斯的例子来说：当北京向突尼斯出口近50亿商品时，它仅从突尼斯进口2亿商品。这正是悲惨！这两国的贸易天平不是不平衡，根本就是中国的屁股压坐在对方头顶上。另外就是享有中国贸易特权的伙伴国，阿尔及利亚，与中国的贸易赤字将近50亿美元。至于摩洛哥，根据海关数据显示，摩洛哥与中国的贸易逆差创下它历来“最大”的贸易赤字。 如果我们撇开那个正负两栏目的纯粹会计逻辑，中国势力已把这个欧洲南部的侧翼列为优先伸手的对象。 它可以利用摩洛哥的各个枢纽将产品转而出口到欧洲，同时瞄准这个如此吸引人、位处欧洲南部的国家；这个非洲国家的中产阶级不断的增长。

中国在这个北非地区的继续发展是借着几个工具来获取利益。与新冠病毒有关的卫生上的器材用品捐赠，它如同弓上的弦。北非国家苦于缺乏一个政治及经济上的团结。尤其是北非阿拉伯联盟一开始就胎死腹中，导致经济数据恶化。北非五国（UMA包括毛里塔尼亚、摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、利比亚）彼此间的贸易额倒退。该是世界上整合程度最低的地区。面对北京，每个北非国家各吹各的号，而中国总是以跨国协议、自由贸易区条件为优先考虑。

中国通过其捐赠、援助政策（在突尼斯建设一家军事大学医院）、信贷政策下，身为经济强国的中国可以大量出口其产品，而不会操心它与这些北非合作伙伴之间任何经济平衡的问题。

北非的合作伙伴对象、贸易支柱是欧洲国家，平衡关系存在于这两个地区。如果说法国是阿尔及利亚的第一买主，中国就是阿尔及利亚的第一供应商。同样情况也发生在突尼斯。法国财经部总长解释说，每年法国与突尼斯的贸易都呈现结构上的赤字。法国贸易额占了突尼斯贸易的20 %。但突尼斯的出口，法国就吸收了30 %，远超过了突尼斯的第一大客户。这是某些突尼斯民粹党，例如Al Karama等的政党应该好好反省的。因为他们总是说，法国窃取突尼斯富人的财产并要求他们要“正式道歉”。意大利，一个低调的国家，但在北非贸易非常强大，出口额稍微多过进口额，彼此间的贸易关系几乎可说平衡。意大利分别是阿尔及利亚及突尼斯的第二大贸易国。西班牙和法国占了与摩洛哥贸易的前两名位子。在马格里布北非的经济健康诊断报告显示，他们越来越多地依赖中国的进口产品，这个账单显示了北非进口中国产品已上瘾成性、难以戒掉。可以说从北非与中国的贸易利益所呈现的是《一种单向的友谊》。