厄立特里亚军队在阿克苏姆大屠杀？

屠杀ˎ 法外处决ˎ 战争罪……，这是大赦国际报告揭露其认为埃塞俄比亚提格雷州持续了近四个月战乱中发生的大规模杀戮。

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发生在非洲之角-埃塞俄比亚提格雷州（Tigré）的战争远离国际舆论视野，对当地所发生的杀戮很难展开调查。提格雷州的第三大城市阿克苏姆（Aksoum）去年十一月可能出现过大规模的暴力，大屠杀ˎ 集体惩罚……这是大赦国际(Amnesty International)的一名合作者在接受本台RFI亚的斯亚贝巴（Addis-Abeba）记者Noé Hochet-Bodin采访时谈到的情况。

Image d'archive RFI: Amnesty International @សហការី

据其所述：大屠杀发生在11月28日至29日持续大约24小时。厄立特里亚部队报复其在阿克苏姆一个基地遭小股战斗人员袭击。十天前，本台RFI在报导中提到，一名学者谈及当地的恐怖屠杀持续了数周之久。目前很难予以做统计，但非政府组织认为，有数百人死亡。需要重申的是，调查很难展开，鉴于提格雷州依然与世隔绝，即无法进入，也没有通讯设备。大赦国际谈到阿克苏姆发生了战争罪行，主要是由于亚的斯亚贝巴在本次冲突中的盟友厄立特里亚军队，除了杀戮，厄立特里亚部队还被控有系统地在阿克苏姆展开大规模的掠夺。

Image d'archive RFI : Une jeune fille du Tigré face au camp de réfugiés de Umm Rakouba, qui accueille les personnes qui ont fui la région éthiopienne, à Qadarif dans l'est du Soudan, le 14 décembre 2020. AP - Nariman El-Mofty

非政府组织呼吁联合国开展仔细的调查。埃塞俄比亚政府在去年十二月已经拒绝过，理由是无需“钟点保姆”开展独立调查。