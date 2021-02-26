法媒呼吁法国足球明星杯葛卡塔尔世界杯

英国卫报周二发表的有关卡塔尔6000多名外国劳工死于世界杯足球赛工程的报道引发西方舆论强烈反响，要求杯葛世界杯足球赛的呼声日益高涨，从政界到舆论界逐渐蔓延至足球界，芬兰三家足球俱乐部表示在政治交涉未能取得任何进展的背景下，杯葛世界杯是唯一的选择。

广告 继续浏览后续

英国卫报的报道是一系列有关卡塔尔为准备世界杯而大量引进外籍劳工并且让他们在非人道的工作条件下加班加点的报道之一，为了使足球赛能够准时举行，许多劳工付出了生命的代价。根据卫报的统计，自从201O年卡塔尔获得举办世界杯足球赛的资格之后，大约有两百万来自巴基斯坦，印度以及尼泊尔的劳工前往卡塔尔打工，他们中有6500人死于工地。上述统计数字来自巴基斯坦，印度，尼泊尔驻卡塔尔的领事馆，报道认为实际死亡的人数应该高于统计数字，因为菲律宾，肯尼亚等国也同样向卡塔尔输出了大量劳工。卡塔尔在几年内大兴土木，机场，体育馆，宾馆甚至新的城市拔地而起，为了完成这些大规模的工程，卡塔尔当局雇佣两百多万名外籍劳工，但是，由于当地气候炎热，再加上工作条件恶劣，导致大量劳工病死。至于他们的具体死亡原因，报道认为，除了天气因素之外，工程事故，交通事故以及自杀等都是其主要原因。

卡塔尔当局声称劳工死于正常死亡，并且指控英国卫报伪造数据，对卫报提出起诉。国际足联则就此评论说，与其他大型工程相对比，与世界杯足球赛相关的工程的发生事故的频率相对较低。包括法国体育部长在内的欧盟多个国家的体育部长都呼吁欧盟就上述议题与国际足联交涉。法国的足球新闻杂志：so foot 呼吁在各国政府以及国际足联都因政治或者利益原因而座而旁观之时，法国的足球运动员不应该对此置若罔闻，在外籍劳工的尸骨之上踢球。报道称赞说，葛雷兹曼不是为了揭露维族人的遭遇而与华为划清界限了吗，那么，Kylian Mbappé 姆巴贝是否有勇气拒绝在劳工的尸骨之上踢球呢？

法国欧洲议会议员Raphael Glucksmann在推特上表示，2022年，除了卡塔尔世界杯足球赛之外，还将举行北京奥运会，“感谢”国际奥委员与国际足联这两家腐败透定的组织。