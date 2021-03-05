Covid-19 : 尼日利亚接种疫苗行动开始

尼日利亚抗Covid-19疫苗接种行动正式启动，通过Covax机制获得的疫苗试剂于本周二运抵。

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西非国家尼日利亚抗Covid-19疫苗接种行动周五正式启动，由首都阿布贾（Abuja）公立医院的医护人员率先接种，之后轮到国家的最高层官员，然后才会在这一非洲人口第一大国内真正的全面铺开。

据本台RFI记者Liza Fabbian周五（2021年3月5日）发自拉各斯（Lagos）的报导，通过Covax疫苗保障机制获得的近四百万剂牛津-阿斯利康疫苗（Oxfort-AstraZeneca）于周二运抵阿布贾机场。在此之前，当局开启了一个疫苗接种登记平台，以普查自愿接种者。

据负责疫苗接种行动机构透露，近250万尼日利亚国民在这一平台启动的第一天就做了登记。医护人员当然将享有优先，之后是军警官员ˎ海关人员ˎ石油系统的工作人员及战略领袖。

巨大的后勤与安全挑战

尼日利亚总统Muhammadu Buhari和副总统Yemi Osinbajo预计将于周六接种疫苗，目的是要让民众放心。

法广存档图片：尼日利亚总统 Muhammadu Buhari Image d'archive RFI : Le président nigérian Muhammadu Buhari à Katsina, au Nigeria, le 18 décembre 2020. © REUTERS - AFOLABI SOTUNDE 路透社

阿布贾当局希望在2021年年底前收到8400万剂疫苗，让疫苗接种率达到人口的20%。不过，在尼日利亚全境部署接种疫苗是一个巨大的后勤与安全挑战。通过飞机和冷藏车把疫苗运往最偏远的地区，按理说，需要私营部门的支持。尼日利亚在过去几年为消灭小儿麻痹症（polio）所建立的体系，将在本次史无前例的疫苗接种活动中被重新启用。