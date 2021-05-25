馬里軍方拘押總統和總理 國際社會譴責政變要求立即放人

馬里軍方對新政府組閣名單不滿，5月24日將總統巴-恩道（Bah Ndaw）和總理莫克塔-瓦內（Moctar Ouane）帶到卡蒂（Kati）軍營拘押。國際社會譴責馬里軍事強人政變，呼籲立即放人。

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一位接近軍方的消息人士周二表示，馬里總統和總理都在軍方手中度過了一夜，軍方於周一將他們逮捕。

鑒於目前的局勢不穩定，這位不願透露姓名的消息人士沒有提供任何進一步細節。

此前，馬里前政府在執政僅幾個月後辭職，巴-恩道和莫克塔-瓦內組建了新政府。

馬里軍方的上校們似乎對新政府周一公布的新組閣名單不滿。因為儘管新政府宣布保留軍方的關鍵職位，但撤銷了前軍政府的兩個人物。

馬里軍方的強人們在去年8月發動政變推翻民選總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keïta）幾周之後，曾建立了一個過渡政府，選了一位總統和一位總理，同時保持對權力的控制。他們曾在國際壓力下承諾在18個月後將權力移交給當選的平民。

聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯周一在推特上呼籲馬里 "平靜"，並 "無條件釋放"當天早些時候被軍方逮捕的平民領導人。

法國和歐盟多發布聲明強烈譴責馬里軍事強人反動政變，要求他們立即釋放總統和總理。

非盟現任主席、剛果金總統齊塞克迪-齊隆博今天發布聲明說，"驚悉過渡時期總統巴-恩道和他的總理莫克塔爾-瓦內在馬里被軍方逮捕。非盟主席"要求立即無條件釋放被捕人員"，並"強烈譴責任何旨在破壞馬里穩定的行動"。該聲明還呼籲"馬里政治過渡中的所有行為者表現出克制和對憲法的尊重"。