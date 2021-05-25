马里军方拘押总统和总理 国际社会谴责政变要求立即放人

马里过渡总统巴-恩道在巴黎爱丽舍总统府与法国总统马克龙共进工作午餐后离开2021年1月。

马里军方对新政府组阁名单不满，5月24日将总统巴-恩道（Bah Ndaw）和总理莫克塔-瓦内（Moctar Ouane）带到卡蒂（Kati）军营拘押。国际社会谴责马里军事强人政变，呼吁立即放人。

广告 继续浏览后续

一位接近军方的消息人士周二表示，马里总统和总理都在军方手中度过了一夜，军方于周一将他们逮捕。

鉴于目前的局势不稳定，这位不愿透露姓名的消息人士没有提供任何进一步细节。

此前，马里前政府在执政仅几个月后辞职，巴-恩道和莫克塔-瓦内组建了新政府。

马里军方的上校们似乎对新政府周一公布的新组阁名单不满。因为尽管新政府宣布保留军方的关键职位，但撤销了前军政府的两个人物。

马里军方的强人们在去年8月发动政变推翻民选总统凯塔（Ibrahim Boubacar Keïta）几周之后，曾建立了一个过渡政府，选了一位总统和一位总理，同时保持对权力的控制。他们曾在国际压力下承诺在18个月后将权力移交给当选的平民。

联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯周一在推特上呼吁马里 "平静"，并 "无条件释放"当天早些时候被军方逮捕的平民领导人。

法国和欧盟多发布声明强烈谴责马里军事强人反动政变，要求他们立即释放总统和总理。

非盟现任主席、刚果金总统齐塞克迪-齐隆博今天发布声明说，"惊悉过渡时期总统巴-恩道和他的总理莫克塔尔-瓦内在马里被军方逮捕。非盟主席"要求立即无条件释放被捕人员"，并"强烈谴责任何旨在破坏马里稳定的行动"。该声明还呼吁"马里政治过渡中的所有行为者表现出克制和对宪法的尊重"。