布基纳法索屠杀案138人丧命 联合国谴责

布基纳法索当地时间周五晚，一群身份不明的袭击者攻击了该国萨赫勒地区雅加省（Yagha）的一个村庄，造成 100 多名平民死亡，其中包括 7 名儿童。联合国秘书长及其西非事务特别代表分别发表声明，对此表示愤慨。

广告 继续浏览后续

据西非国家布基纳法索官员周六表示，动荡不安的北部地区至少有138名平民遭到屠杀，行凶者疑为伊斯兰激进圣战士，是布国2015年爆发伊斯兰暴力事件迄今死伤最惨重的攻击事件。

据法新社报道，这起事件发生在与马里和尼日尔接壤边境地区的攻击事件，当地与盖达组织（Al-Qaeda）和伊斯兰国（Islamic State）有关的伊斯兰激进圣战士频频锁定平民和军人发动攻击。

当地一名官员表示：「数名伤者伤势严重不治，且又发现新的受害者遗体。死亡人数为138人，这仍为暂时数据。」这名官员表示「遗体被埋葬在乱葬岗」，还说武装袭击者连夜发动攻击后，「还有数十人受伤」。

总统卡波雷（Roch Marc Christian Kabore）表示：「对付这些蒙昧主义势力，我们必须维持团结与坚强。」他并谴责这起发生在索尔汉村（Solhan）的屠杀事件野蛮且卑劣。

布基纳法索政府宣布即日起举国哀悼72小时，直到7日深夜11时59分结束，并指控这些「恐怖分子」杀害各年龄层的平民，并纵火焚烧住家和主要市场。一名安全消息人士感叹这起攻击事件「遇害人数众多，是迄今最惨重的一次」，同时警告死亡人数仍有可能攀升。

针对布基纳法索萨赫勒地区雅加省（Yagha）的一个村庄遭到袭击，造成 100 多名平民死亡，其中包括 7 名儿童事件，联合国秘书长及其西非事务特别代表分别发表声明，对此表示愤慨。联合国指袭击者身份不明。

在通过发言人发表的声明中，秘书长古特雷斯强烈谴责这一令人发指的袭击事件，并强调国际社会迫切需要加倍支持会员国打击暴力极端主义，避免令人无法接受的人员伤亡。

联合国特别代表安纳迪夫呼吁布基纳法索政府尽最大努力逮捕这一罪行的肇事者并将其绳之以法。

他重申联合国支持布基纳法索政府和人民为打击恐怖主义和巩固和平与发展所作的不懈努力。