馬里政變軍人7日將舉行“宣誓就職”典禮

馬里政局持續動蕩。依仗兩次政變上台的陸軍上校阿西米·戈伊塔（ Assimi Goïta ）6月7日將於當地時間10點在“巴馬科國際會議中心”舉行就職典禮儀式。他本人表示僅為過渡政府總統。據法新社6日消息，西方大使館將派合作級別人士參加典禮，但又表明這不代表有抵觸情緒。

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年僅37歲的戈伊塔去年8月18日發動政變，部分軍人抓扣了總統凱塔和總理西塞。凱塔當晚宣布辭職並解散了政府和議會。非洲聯盟和西非國家經濟共同體在馬里政變後都暫時中止了馬里的成員國資格。當時政變的軍人曾表示，他們無意執掌政權，承諾在“合理”期限內舉行新一屆選舉。

2021年5月24日，他再次發動政變，以“憲法法院宣布他為總統”的方式當上總統。法國國防部6月3日在一份聲明中強調，“西非國家經濟共同體和非洲聯盟已經就馬里政治過渡框架提出要求和底線”，並談及，“在沒有得到這些保證之前，法國決定（.. .) 暫停與馬里部隊的聯合軍事行動以及諮詢任務。

法國總統馬克龍還表示，希望儘快回歸民權治理。馬里本將於2022年2月舉行新一屆的總統大選。目前國際社會希望馬里能夠走出政治危機，在過渡政府中有一位代表民權的總理從某種程度上制衡軍政權。

反對派聯盟M5在戈伊塔強行”掌權“之後表示：我們注意到軍政府作出開放民主政治過渡的承諾並將與之合作制定過渡路線。目前被看好會出任總理的將是反對派聯盟代表喬格爾·麥加 (Choguel Kokalla Maïga)。

至於靠槍桿子上台的戈伊塔宣誓就職典禮有多少合法性？憲法學家西索科(Mamady Sissoko)表示：戈伊塔是靠武力上台的，他沒有必要走這個形式。非法上台就是非法上台，一個儀式是無法改變這個事實的！