马里政变军人7日将举行“宣誓就职”典礼

马里政局持续动荡。依仗两次政变上台的陆军上校阿西米·戈伊塔（ Assimi Goïta ）6月7日将于当地时间10点在“巴马科国际会议中心”举行就职典礼仪式。他本人表示仅为过渡政府总统。据法新社6日消息，西方大使馆将派合作级别人士参加典礼，但又表明这不代表有抵触情绪。

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年仅37岁的戈伊塔去年8月18日发动政变，部分军人抓扣了总统凯塔和总理西塞。凯塔当晚宣布辞职并解散了政府和议会。非洲联盟和西非国家经济共同体在马里政变后都暂时中止了马里的成员国资格。当时政变的军人曾表示，他们无意执掌政权，承诺在“合理”期限内举行新一届选举。

2021年5月24日，他再次发动政变，以“宪法法院宣布他为总统”的方式当上总统。法国国防部6月3日在一份声明中强调，“西非国家经济共同体和非洲联盟已经就马里政治过渡框架提出要求和底线”，并谈及，“在没有得到这些保证之前，法国决定（.. .) 暂停与马里部队的联合军事行动以及咨询任务。

法国总统马克龙还表示，希望尽快回归民权治理。马里本将于2022年2月举行新一届的总统大选。目前国际社会希望马里能够走出政治危机，在过渡政府中有一位代表民权的总理从某种程度上制衡军政权。

反对派联盟M5在戈伊塔强行”掌权“之后表示：我们注意到军政府作出开放民主政治过渡的承诺并将与之合作制定过渡路线。目前被看好会出任总理的将是反对派联盟代表乔格尔·麦加 (Choguel Kokalla Maïga)。

至于靠枪杆子上台的戈伊塔宣誓就职典礼有多少合法性？宪法学家西索科(Mamady Sissoko)表示：戈伊塔是靠武力上台的，他没有必要走这个形式。非法上台就是非法上台，一个仪式是无法改变这个事实的！