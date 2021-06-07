中国防火墙出口非洲 尼日利亚向北京取经

据新闻调查基金会[FIJ]6月6日发表的独家报道，上个周末非洲尼日利亚的网民突然发现无法登陆推特，必须使用虚拟专用网络 (VPN)才可以访问 Twitter，报道指出，尼日利亚政府正与中国政府讨论修建互联网防火墙的计划，有意效仿中国控制推特与脸书等社交网络平台。

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据报道，尼日利亚政府在过去几年中一直在寻求一种控制网络言论的途径。 2015 年底新总统穆罕马杜·布哈里上台之后不到一年，就加强立法控制网络以及新闻言论。

2017 年 11 月，尼日利亚通信委员会 (NCC) 下令关闭了 21 个支持 反政府组织 的网站。 政府在 2018 年至 2019 年间探索使用开源网络情报 (OSINT) 来追踪社交媒体上批评政府的网民。尼日利亚政府情报机构利用开源网络情报 OSINT 来跟踪人员或事件。尼日利亚政府已经联系了一家专门研究开源情报的英国调查新闻网站 （Bellingcat） 的调查人员，不过，该英国网站拒绝与尼日利亚政府合作。

2019 年，尼日利亚议会提出了两项​​法案：全面禁止仇恨言论法案以及防止互联网虚假新闻及其他相关犯罪法案，上述法案曾经引起尼日利亚民众的强烈抗议，并未获得议会的最终表决通过。

据总部位于美国的倡导言论自由的组织自由之家透露，尼日利亚政府的网络监控计划名为斯特拉文斯基项目，该监视项目2017年曾经获得1700多万美元的资金援助，2019 年和 2020 年依然获得政府巨额的预算拨款。 尼日利亚政府目前真与中国国家互联网信息办公室合作如何封锁网络社交平台，中国国家网信办从属于由习近平直接主管的中共中央网络安全和信息化委员会办公室，该办公室统管一切与互联网有关的事务，包括掌控在海外的中国网络企业的数据使用权，中国网络实名化的实施，网络新闻报道权以及负责删除威胁国家安全的网络警察等等。

报道指出，关闭互联网已成为非洲领导人在民众大规模抗议以及总统选举期间频繁使用的工具。中国的网络管理模式正在逐渐走出中国，走向世界。