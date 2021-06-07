马里新强人宣誓就职 前路有挑战

在9个月内第二次政变后的两周，阿西米-戈伊塔上校于本周一6月7日在巴马科国际会议中心宣誓就职。在最高法院面前，他以国家元首身份就任马里总统。如何实践诺言完成期望，即明年二，三月举行民主自由透明选举，马里新的期待开始了。

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据本台特派记者自马里当地报道，本周一阿西米-戈伊塔上校的一举一动都被严谨观察注意。他将穿着他著名的米色和卡其色军装参加仪式，还是将穿着合体的西装？预计他的讲话也会在宣誓就职后进行。国际社会希望他能澄清过渡期的期限。

阿西米-戈伊塔在宣布解除过渡总统巴恩道及其总理的声明中，宣布2022年举行大选。他现在是否会澄清规定2022年2月底举行选举的时间表，这是包括法国在内的几个国家所希望的。对于一些人所说的戈伊塔上校的上任仪式及 "大型演讲"，一些欧洲国家会派代表参加，但不是大使级别的。用外交语言来说，这意味着："我们仍然不放心，我们在等着看接下来发生什么。"

但是，过渡时期的新总统将能够在出席他的就职仪式的人中认出联合国秘书长在马里的新任特别代表埃尔-加西姆-瓦恩。这是一个中立的标志。

这一宣誓就职使这位上校成为马里的正式领导人，并在民众中激起了很大的希望。从现在开始，公民们期望这支新的团队能够恢复马里的完整团结。

据一位马里巴马科人说，"我们希望总理和总统能够为了国家的幸福和更高的利益而相处融洽。这意味着他们不应该为了自己的利益或亲属而执政。他们所做的一切是为了拯救马里。"

高级军官掌权甚至让一些对政治家感到失望的巴马科人感到放心："我希望军队掌管权力，以确保过渡。"

根据非洲地区和国际机构规定的日程，过渡期应以明年2月和3月的大选结束。已故反对派人物苏迈拉-西塞的政党--复兴共和与民主联盟副主席、六五运动成员萨利库-萨诺戈则认为，这个期限难以实现。

据萨利库-萨诺戈说，"我们因为犹豫不决而浪费了九个月的时间。而现在我们只有十个月的时间，很难进行一系列包括社区选举、地区选举、立法选举、宪法、参议院和总统选举。为此，我们必须坐下来讨论，以便我们有一个干净和透明的选举。"