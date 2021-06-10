俄塞俄比亚内战导致人道危机 联合国方面估计有35万人处于饥荒状态

据路透社报道，根据联合国机构和援助组织的分析估计，俄塞俄比亚饱受战乱蹂躏的提格雷地区约有35万人处于饥荒状态。此前，联合国负责人道主义事务最高官员洛科克曾经发出警告称，埃塞俄比亚的提格雷地区及该国北部即将发生饥荒，存在数十万人或更多人死亡的风险。

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据联合国机构间常设委员会就提格雷地区情势开会的会议纪录显示，俄塞俄比亚政府对整合粮食安全阶段分类的分析提出异议，该常设委员会由至少18个联合国组织和非联合国组织的负责人组成。这份6月7日的文件写道：“有关饥荒的风险，衣索比亚政府对未公布的IPC分析数据提出异议，特别是对泰格瑞省地区估计有35万0000人，处于粮食安全阶段分类第5级饥荒状态”。

这项分析报告发现提格雷地区还有数百万人亟需紧急粮食和农业/生计支持，以避免进一步迈向饥荒。外交人士表示，这份报告可能会在今天公布。俄塞俄比亚政府军去年11月和提格雷前执政党提格雷人民解放阵线之间爆发战斗。这些暴力冲突已导致数千名平民死亡，迫使超过200万人离开他们位于山区的家园。俄塞俄比亚国家防灾备灾委员会负责人卡萨则表示，宣布饥荒是不正确的。他指控雷人民解放阵线攻击援助车队。他在记者会上说：“我们没有任何食物短缺”。

本月初，联合国儿童基金会执行主任福尔曾经表示，埃塞俄比亚北部提格雷的冲突爆发近七个月后，“儿童权利遭到侵犯的规模和严重程度仍然没有任何减弱的迹象”。福尔表示，迄今为止，已有6000多名孤身或离散儿童完成了身份确认和信息登记，正在获得保护和援助，但儿基会担心“在我们因为安全原因，或是由于冲突各方所设置的行动限制而无法抵达的地区，还有许多儿童需要支持。通讯、第一线社会工作人员人数，以及在停火控制线两侧的行动限制，严重影响了寻找家庭成员和协助家庭团聚的努力。”

联合国负责人道主义事务最高官员洛科克上周五发布的一份声明中说，“我们已经开始听闻与饥饿有关的死亡案例。”他并补充说，“人们需要对此警觉。国际社会需要真正加大援助力度，包括通过提供资金的方式进行援助。”他指出，埃塞俄比亚北部地区目前有数十万人处于饥荒状态。“这是世界十年来最严重的饥荒问题，目前有可能导致数十万人甚至更多人丧生。”