比特币：南非兄弟卷走36亿美元款

比特币 Bitcoin价格持续上升之际，不少与Bitcoin有关的犯罪亦有所增加。南非一对兄弟利用自家加密货币应用程序Africrypt，向用户通报遭黑客入侵，岂料二人事后连同6.9万枚总值36亿美元的Bitcoin人间蒸发，估计属史上最大宗加密货币劫案。

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据香港经济日报报道称，南非一对兄弟Ameer Cajee及 Raees Cajee，于2019年创立加密货币应用程式Africrypt。Ameer作为营运总监，于今年4月突然向用户宣布Africrypt遭黑客入侵，用户帐户及电子银包等方面都受影响。

虽然遭到黑客攻击，Ameer却反而敦促客户切勿报警，称报警会妨碍追寻资金。有部分用户认为事件可疑决定报警，他们联络Hanekom律师事务所，试图调查两兄弟但不成功。当地专责打撃犯罪及贪污的警察部门接手调查，发现Ameer Cajee及Raees连同6.9万枚总值36亿美元的Bitcoin人间蒸发，料属史上最大宗加密货币盗窃案。

据Hanekom律师事务所指，Africrypt的公告表明希望投资者不要采取法律行动，而且他们的员工于宣称有黑客攻击前7日，已失去管理该应用程序的访问权限，所有举动非常可疑。Hanekom亦呼吁全球各地的加密货币交易所，一旦发现与比特币有关的可疑交易，应立即通报。

该报道称，而为Africrypt提供银行服务的南非第一国家银行（First National Bank）亦遭受外界质疑，但银行强调绝无牵涉事件，但不会透露任何客户身份。据该报道说，南非金融监管机构表示，与加密货币相关事宜不属其管辖范围。