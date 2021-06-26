哥伦比亚总统乘直升飞机遭枪击 定性恐怖袭击

哥伦比亚总统杜克25日乘坐的直升机在哥国与委内瑞拉边界附近遭枪火攻击。据杜克声明说：「这是懦弱的攻击行为，总统座机上弹孔明显可见。」直升机遭攻击时，总统，国防部长和内政部长以及北桑坦德省省长同行；北桑坦德省毗邻委内瑞拉。在总统专机降落前不久，一枚大功率炸弹在内瓦（西南）机场附近的一所房子里爆炸，造成15人死亡，66人受伤。尚没有组织宣称为袭击总统座机负责。美国 "以最强烈的措辞谴责对杜克总统的懦弱攻击"；欧盟驻哥伦比亚代表团表示完全拒绝这种攻击行为。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，哥伦比亚总统伊万-杜克乘坐的直升机周五在委内瑞拉边境附近遭到枪击，这位国家元首谴责这 "场懦弱的袭击"。

袭击发生在北桑坦德省，该地区位于哥伦比亚东北部，饱受武装团体和毒品贩运之间暴力的摧残。

据杜克在一份官方声明中说："这是一次懦弱的攻击，你可以看到总统飞机上的弹孔，"他补充说，他的安全部门和直升机的力量设法阻止了 "致命的事情 "发生。

根据总统府公布的图片显示，飞机的尾部和主旋翼上有几个弹孔。

哥伦比亚总统杜克称， "我们不会被暴力或恐怖主义行为所吓倒。保守派总统补充说："我们的国家很强大，哥伦比亚也很强大，足以面对这种威胁。

美国政府 "以最强烈的措辞谴责对直升机的懦弱攻击"，欧盟驻哥伦比亚代表团表示完全拒绝这种攻击行为。

这是自2003年2月激进武装游击队FARC对伊万-杜克的政治导师阿尔瓦罗-乌里韦（Alvaro Uribe）实施袭击以来，直接针对哥伦比亚国家元首的首次袭击。在总统专机降落前不久，一枚大功率炸弹在内瓦（西南）机场附近的一所房子里爆炸，造成15人死亡，66人受伤。

据法新社说，杜克周五与他的国防部长和内政部长以及桑坦德省北部省长一起登上了这架直升机。没有人在袭击中受伤。这架飞机从萨丁纳塔村起飞，总统和他的随行人员在那里出席了一个仪式，并正前往该省的首府库库塔。

这个高度不安全的地区是哥伦比亚主要的毒品生产地区之一，沿着与委内瑞拉之间漏洞百出的2200公里长的边界延伸。政府军在那里面临着来自民族解放军（ELN）的游击队、佩鲁索（Pelusos）、已解除武装的毛派叛乱的残余势力，以及哥伦比亚革命武装力量的持不同政见者和众多毒品帮派。

而且武装团体之间也在为控制该地区4.1万公顷的可卡因而争斗，该地区是通往委内瑞拉和加勒比地区的主要走私路线。

稍早6月16日，库库塔的一个军事设施内发生汽车炸弹爆炸，造成36人受伤。

据法新社报道称，伊万-杜克在2019年中断了他的前任胡安-曼努埃尔-桑托斯在2016年与FARC签署和平协议后在古巴与ELN举行的谈判。在2019年1月波哥大警察学院发生汽车爆炸案后，总统杜克埋葬了谈判与协议。在这次爆炸案中，除肇事者外，还有22名学员被杀。

自杜克2018年上台以来，哥伦比亚面临着自解除丛林解放军游击武装以来最严重的暴力浪潮，这主要与对贩毒和非法采矿控制权的争斗有关。

该报道称，自4月下旬以来，这位右翼总统还面临着一场社会危机，这场危机是针对一项已被撤销的加税提案而爆发的，导致几乎每天都有示威和冲突，并造成数十人死亡。