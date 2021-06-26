哥倫比亞總統乘直升飛機遭槍擊 定性恐怖襲擊

哥倫比亞總統杜克25日乘坐的直升機在哥國與委內瑞拉邊界附近遭槍火攻擊。據杜克聲明說：「這是懦弱的攻擊行為，總統座機上彈孔明顯可見。」直升機遭攻擊時，總統，國防部長和內政部長以及北桑坦德省省長同行；北桑坦德省毗鄰委內瑞拉。在總統專機降落前不久，一枚大功率炸彈在內瓦（西南）機場附近的一所房子里爆炸，造成15人死亡，66人受傷。尚沒有組織宣稱為襲擊總統座機負責。美國 "以最強烈的措辭譴責對杜克總統的懦弱攻擊"；歐盟駐哥倫比亞代表團表示完全拒絕這種攻擊行為。

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據法新社今天報道稱，哥倫比亞總統伊萬-杜克乘坐的直升機周五在委內瑞拉邊境附近遭到槍擊，這位國家元首譴責這 "場懦弱的襲擊"。

襲擊發生在北桑坦德省，該地區位於哥倫比亞東北部，飽受武裝團體和毒品販運之間暴力的摧殘。

據杜克在一份官方聲明中說："這是一次懦弱的攻擊，你可以看到總統飛機上的彈孔，"他補充說，他的安全部門和直升機的力量設法阻止了 "致命的事情 "發生。

根據總統府公布的圖片顯示，飛機的尾部和主旋翼上有幾個彈孔。

哥倫比亞總統杜克稱， "我們不會被暴力或恐怖主義行為所嚇倒。保守派總統補充說："我們的國家很強大，哥倫比亞也很強大，足以面對這種威脅。

美國政府 "以最強烈的措辭譴責對直升機的懦弱攻擊"，歐盟駐哥倫比亞代表團表示完全拒絕這種攻擊行為。

這是自2003年2月激進武裝游擊隊FARC對伊萬-杜克的政治導師阿爾瓦羅-烏里韋（Alvaro Uribe）實施襲擊以來，直接針對哥倫比亞國家元首的首次襲擊。在總統專機降落前不久，一枚大功率炸彈在內瓦（西南）機場附近的一所房子里爆炸，造成15人死亡，66人受傷。

據法新社說，杜克周五與他的國防部長和內政部長以及桑坦德省北部省長一起登上了這架直升機。沒有人在襲擊中受傷。這架飛機從薩丁納塔村起飛，總統和他的隨行人員在那裡出席了一個儀式，並正前往該省的首府庫庫塔。

這個高度不安全的地區是哥倫比亞主要的毒品生產地區之一，沿着與委內瑞拉之間漏洞百出的2200公里長的邊界延伸。政府軍在那裡面臨著來自民族解放軍（ELN）的游擊隊、佩魯索（Pelusos）、已解除武裝的毛派叛亂的殘餘勢力，以及哥倫比亞革命武裝力量的持不同政見者和眾多毒品幫派。

而且武裝團體之間也在為控制該地區4.1萬公頃的可卡因而爭鬥，該地區是通往委內瑞拉和加勒比地區的主要走私路線。

稍早6月16日，庫庫塔的一個軍事設施內發生汽車炸彈爆炸，造成36人受傷。

據法新社報道稱，伊萬-杜克在2019年中斷了他的前任胡安-曼努埃爾-桑托斯在2016年與FARC簽署和平協議後在古巴與ELN舉行的談判。在2019年1月波哥大警察學院發生汽車爆炸案後，總統杜克埋葬了談判與協議。在這次爆炸案中，除肇事者外，還有22名學員被殺。

自杜克2018年上台以來，哥倫比亞面臨著自解除叢林解放軍游擊武裝以來最嚴重的暴力浪潮，這主要與對販毒和非法採礦控制權的爭鬥有關。

該報道稱，自4月下旬以來，這位右翼總統還面臨著一場社會危機，這場危機是針對一項已被撤銷的加稅提案而爆發的，導致幾乎每天都有示威和衝突，並造成數十人死亡。