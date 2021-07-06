南非前总统祖马贪腐案坐不坐牢 要宪法法院弯弯绕再判定

南非前总统雅各布-祖马已被判处监禁，但仍在拖延时间。祖马先生必须在周日晚上之前自首，否则警方应从周三晚上开始逮捕他。但警察总监Bheki Cele甚至在周二于皮特马里茨堡（东部）举行的听证会之前，就隐晦地排除了本周逮捕祖马的可能性，重复说他正在等待司法 "澄清"。祖马的支持者预计在今天上午晚些时候到法庭虚拟听证会示威。据信关于这位前总统（2009-2018年）的司法命运，将在下周由该国最高司法机构宪法法院做出最终裁决。

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据法新社今天报道称，然而正是这个法庭上周以藐视法庭罪判处79岁的前总统祖马15个月监禁，原因是祖马一再拒绝在国家腐败司法调查中作证。

早前该决定似乎被认为是是最终决定，但这位富有魅力和精明的前总统设法让宪法法院在周一重新考虑这个判决决定。同时，他要求在这之前暂停逮捕令。

当逮捕期限到期时，祖马在他位于东部夸祖鲁-纳塔尔省恩坎德拉的据点开玩笑说：今天我没有必要进监狱。祖马要求取消或至少减少对他的判决，祖马质疑对他进行判决的法官的公正性。他还提到了自己 "不稳定 "的健康状况，认为监禁会使他如同 "被判死刑"。

上周末，数百名支持者聚集在他位于祖鲁乡下的庄园外，该庄园在他担任总统期间由纳税人出资进行了沸沸扬扬的翻新。

执政的非洲人国民大会（ANC）的高级别成员在今天周二推出的一份声明中谴责 "任何以威胁和暴力应对法律和司法事务的企图"。法新社说，该声明得到现总统西里尔-拉马福萨的支持。该党一些人担心，对前总统的定罪可能会导致历史悠久的这一政党出现严重的政治危机，因为祖马在党内仍然有许多支持者。" 不过声明安抚说：“夸祖鲁-纳塔尔省目前的情况不是民众起义，而是在国大党内部精心策划组织的。”

据法新社说，南非前总统祖马被指控在其执政的九年中掠夺公共资源。陷入丑闻的他在2018年被推倒下台，由西里尔-拉马福萨（Cyril Ramaphosa）取而代之，他的继任者将反腐作为自己的执政重点。