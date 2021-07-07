尼罗河水争夺战越演越烈 联合国安理会将召开会议

埃塞俄比亚复兴大坝第二期蓄水工程遭到蓝尼罗河下游国家苏丹与埃及的强烈反对，联合国安理会在突尼斯的提议下将于周四召开会议。

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埃塞俄比亚日前向埃及以及苏丹发出通告，计划在夏季雨季实行大坝的第二期蓄水工程，埃及与苏丹驻联合国大使周二在纽约会晤，对埃塞俄比亚的蓄水计划表示强烈反对。作为阿拉伯国家的代表突尼斯本周向安理会成员国递交了一份协议文稿，对复兴大坝蓄水期的时间以及蓄水量都作出了明确的规定。要求联合国安理会通过此一协议。

不过，法国作为安理会轮值主席国认为上述协议应该在非洲联盟的框架内通过。埃塞俄比亚则对此表示反对，不过，该国代表将出席明天的会议。目前双方之间的主要分歧在于埃塞俄比亚计划在七年内完成水坝蓄水，而埃及则要求将蓄水期延长一倍，埃及还提出限制水坝的蓄水位以保障埃及阿斯旺大坝的正常运作。埃及政府威胁倘若不能达成协议，将动用武力。

水坝工程往往具有重大的象征意义，当年在前苏联援助下修建的埃及的阿斯旺大坝曾经是埃及的象征。今天的复兴大坝也埃塞俄比亚政府当作是民族振兴的希望。对陷入内战硝烟弥漫的埃塞俄比亚来说水坝工程成为一大凝聚力。

中国是埃塞俄比亚复兴大坝工程的主要参与国，该工程对中国意义重大。与此同时，埃及也是中国在非洲的一大重要合作国，北京无意损害与开罗的双边关系。旅居德国的水电专家王维洛先生向本台解释该大坝对中国的重要性：“工程其实是两个工程合在一起的。它除了为埃塞俄比亚提供电力之外，还要为从埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴到吉布提的电气化铁路提供电力，而吉布提是中国在非洲的第一个军事基地。它在地缘政治上的重要性是无容置疑的。中国电网的线路2015年就已经建成了，工程已经完成了六年，但是，电力却一点儿也没有送。所以，这笔贷款仅仅利息就已经非常可观。不过，反正这些国家从一开始就没有做还贷款的准备，这一点从一开始就很清楚，因为无论我们拿什么样的利率来计算，埃塞俄比亚都不可能偿还贷款。”