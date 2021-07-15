南非：政府准备大量增加部署军队 约翰内斯堡周四相对平静

南非的暴力和骚乱情形继续受到国际上的关注。据法新社报道，南非军队已经动员了后备役军人，政府也准备增加部署大量军队以阻止暴动蔓延。上周末遭到焚烧和洗劫的约翰内斯堡周四处于相对平静中。

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南非前总统祖马因藐视法庭罪向警方投案，入监服刑15个月。但祖马的支持者9日起在其家乡夸祖鲁纳塔尔省发起示威，要求释放祖马。抗议示威活动随后发展成暴力抢劫、纵火行为，规模不断扩大。数百家商铺被哄抢一空甚至焚烧。港口城市德班通往附近城市的交通主干线一度中断。夸祖鲁纳塔尔省部分地区已出现燃油、食品紧缺。骚乱还波及南非经济中心约翰内斯堡所在的豪滕省，并向周边省份蔓延。在南非现任总统拉马福萨的授权下，南非军队已经进驻暴乱集中的城市地区参加平乱，帮助警察维持秩序。南非大城市的许多商店、仓库，甚至包括新冠疫苗接种点都因暴乱而关闭。

南非警方13日晚说，骚乱已导致72人丧生，警方逮捕了1234人。法新社报道说，南非政府周四准备动员约2万5000名士兵应对示威者，外界忧心食物和燃料恐因农业、制造业及炼油中断而短缺。这些

劫掠重创了供应链及道路运输，在东南部瓜祖鲁那他省尤其严重，冲击全国的货物及服务。当局表示，周四共通报208起掠劫与破坏事件，出动的部队人数倍增，来到5000人。南非消费品主管机关估计，超过800家零售店成为劫掠行为的受害者。国防部长玛皮沙-恩卡库拉告诉国会，她要求动员2万5000名左右的士兵协助平乱。动员令须由总统批准。她并未透露增援军力何时会出动。南非总统拉马福萨会晤多位政党领袖，并警告在食物、燃料及医药供应链大规模中断后，国内的基本供给可能很快用尽。

据《日本经济新闻》15 日 报导，日本丰田汽车 位于南非的汽车组装工厂，由于当地发生暴动的缘故，已从 7 月 12 日起暂停生产作业，出口业务也同时喊停。丰田汽车表示，员工的安全是第一优先，目前还无法决定于何时復工。丰田汽车位在南非的工厂，有生产Hilux皮卡、Fortuner SUV 及Corolla四门轿车，除了供应给南非国内市场也有对外出口。另据《韩联社》报导，韩国 LG 电子 设在南非德班 的电视工厂，也在这次暴动当中被暴徒放火烧毁。