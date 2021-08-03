南非总统：接种疫苗是履行爱国义务

随着南非民众对接种疫苗犹豫不决比例降低、施打速度加快，政府已为民众施打750多万剂疫苗。总统拉玛佛沙公开呼吁，人民接种疫苗不仅保护自己，也是履行爱国的义务。拉马福萨（Cyril Ramaphosa）2日表示，平均每天有22万人接种新冠疫苗，接下来几周内因为有更多疫苗抵达南非，施打速度会更快。

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上周末，美国捐赠的566万剂辉瑞疫苗（Pfizer/BNT）开始运抵南非。这是美国向非洲国家和世界上其他中低收入国家捐赠疫苗的一部分。

《时报即时消息》（TimesLIVE）3日引述拉玛佛沙说：“透过许多相关部门人员的共同努力，我们现在有充足的库存来为我们的人民施打疫苗。”

他表示十分欣慰民众对疫苗接种的信心增强。最新报告显示，只有1/10的南非人认为疫苗不安全。

他接着说：“疫苗是安全的。疫苗是我们抵御这种疾病的最佳保护措施。国家疫苗接种计画是我们健康和经济复苏的最佳保证。”

拉马福萨表示，南非艾斯平药厂（Aspen Pharmacare Holdings Limited）上週生产的首批娇生集团（Johnson & Johnson）疫苗，将通过非洲疫苗采购组织提供给非洲其他地区使用。

艾斯平药厂创建于1850年，是南非、也是非洲最大的制药公司，共有1万多名员工。去年11月与娇生集团达成协议，由南非工人在南非的工厂生厂并包装3亿剂疫苗，提供给南非和非洲大陆民众使用。

拉马福萨表示，在过去的18个月，南非经历了一场致命的流行病、严重的经济衰退和社会困难，以及最近那些希望看到国家失败的人所引发的严重动乱。

他说：“通过接种疫苗，我们不仅仅是在保护自己，也正在为我们的国家和我们的同胞履行爱国义务。”

南非已为35岁以上的民众设立大约3000个疫苗接种点。为了满足上班族的需求，其中许多接种点已经开始实施周末注射。

南非人口约5856万。进入冬季后疫情日趋严重。截至8月2日止，共有1490万1093人接受检测，确诊病例为245万6184例，7万2191人不治。