西非国家马里3村镇遇袭 至少51人身亡

西非国家马里官员8月9日指出，伊斯兰激进分子突袭中部靠近与尼日边界的3个村镇，造成至少51人死亡。

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艾松戈区域（Asongo）长官给加奥州（Gao）州长的报告中指出，瓦塔古纳（Ouatagouna）、卡鲁（Karou）和迪特格夫（Deouteguef）三个村镇在大约8日晚上6时，同时遭到袭击。

根据路透社看过的报告，当地有些房屋被洗劫一空且焚烧殆尽，成群的牲口也被带走了，「暂时统计有51 人被杀害，数人受伤」。

目前尚未有组织出面坦承犯下这次的攻击事件；马里军方、法国和欧洲军队以及联合国维安人员，一直以来都在遭袭击地区与伊斯兰国组织（Islamic State）和盖达（Al-Qaeda）组织有关的叛乱分子作战。

马里军方发言人狄姆贝利（Colonel Souleymane Dembele）证实了攻击事件，但并未提供更多细节。

其他当地消息来源告诉路透社，激进分子驻守在村镇的入口处，且不分青红皂白地对平民开火。

根据报告，区域长官要求军队保护"协助办理丧礼、安抚民众，并向失去亲人的家属表示哀悼"。

此外，根据法新社报导，布吉纳法索政府9日表示，有12名军人在与邻国马里边境一带由疑似圣战士发起的突袭中丧生，另有8人受伤。