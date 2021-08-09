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西非国家马里3村镇遇袭 至少51人身亡

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Des soldats burkinabés en exercice avec l’armée française dans le nord du Burkina Faso en novembre 2019
Des soldats burkinabés en exercice avec l’armée française dans le nord du Burkina Faso en novembre 2019 © AFP/Michele Cattani
作者： 法广
23 分钟

西非国家马里官员8月9日指出，伊斯兰激进分子突袭中部靠近与尼日边界的3个村镇，造成至少51人死亡。

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艾松戈区域（Asongo）长官给加奥州（Gao）州长的报告中指出，瓦塔古纳（Ouatagouna）、卡鲁（Karou）和迪特格夫（Deouteguef）三个村镇在大约8日晚上6时，同时遭到袭击。

 

根据路透社看过的报告，当地有些房屋被洗劫一空且焚烧殆尽，成群的牲口也被带走了，「暂时统计有51 人被杀害，数人受伤」。

 

目前尚未有组织出面坦承犯下这次的攻击事件；马里军方、法国和欧洲军队以及联合国维安人员，一直以来都在遭袭击地区与伊斯兰国组织（Islamic State）和盖达（Al-Qaeda）组织有关的叛乱分子作战。

 

马里军方发言人狄姆贝利（Colonel Souleymane Dembele）证实了攻击事件，但并未提供更多细节。

 

其他当地消息来源告诉路透社，激进分子驻守在村镇的入口处，且不分青红皂白地对平民开火。

 

根据报告，区域长官要求军队保护"协助办理丧礼、安抚民众，并向失去亲人的家属表示哀悼"。

 

此外，根据法新社报导，布吉纳法索政府9日表示，有12名军人在与邻国马里边境一带由疑似圣战士发起的突袭中丧生，另有8人受伤。

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