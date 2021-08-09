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西非國家馬里3村鎮遇襲 至少51人身亡

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Des soldats burkinabés en exercice avec l’armée française dans le nord du Burkina Faso en novembre 2019
Des soldats burkinabés en exercice avec l’armée française dans le nord du Burkina Faso en novembre 2019 © AFP/Michele Cattani
作者： 法廣
23 分鐘

西非國家馬里官員8月9日指出，伊斯蘭激進分子突襲中部靠近與尼日邊界的3個村鎮，造成至少51人死亡。

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艾松戈區域（Asongo）長官給加奧州（Gao）州長的報告中指出，瓦塔古納（Ouatagouna）、卡魯（Karou）和迪特格夫（Deouteguef）三個村鎮在大約8日晚上6時，同時遭到襲擊。

 

根據路透社看過的報告，當地有些房屋被洗劫一空且焚燒殆盡，成群的牲口也被帶走了，「暫時統計有51 人被殺害，數人受傷」。

 

目前尚未有組織出面坦承犯下這次的攻擊事件；馬里軍方、法國和歐洲軍隊以及聯合國維安人員，一直以來都在遭襲擊地區與伊斯蘭國組織（Islamic State）和蓋達（Al-Qaeda）組織有關的叛亂分子作戰。

 

馬里軍方發言人狄姆貝利（Colonel Souleymane Dembele）證實了攻擊事件，但並未提供更多細節。

 

其他當地消息來源告訴路透社，激進分子駐守在村鎮的入口處，且不分青紅皂白地對平民開火。

 

根據報告，區域長官要求軍隊保護"協助辦理喪禮、安撫民眾，並向失去親人的家屬表示哀悼"。

 

此外，根據法新社報導，布吉納法索政府9日表示，有12名軍人在與鄰國馬裡邊境一帶由疑似聖戰士發起的突襲中喪生，另有8人受傷。

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