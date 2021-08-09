西非國家馬里3村鎮遇襲 至少51人身亡

西非國家馬里官員8月9日指出，伊斯蘭激進分子突襲中部靠近與尼日邊界的3個村鎮，造成至少51人死亡。

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艾松戈區域（Asongo）長官給加奧州（Gao）州長的報告中指出，瓦塔古納（Ouatagouna）、卡魯（Karou）和迪特格夫（Deouteguef）三個村鎮在大約8日晚上6時，同時遭到襲擊。

根據路透社看過的報告，當地有些房屋被洗劫一空且焚燒殆盡，成群的牲口也被帶走了，「暫時統計有51 人被殺害，數人受傷」。

目前尚未有組織出面坦承犯下這次的攻擊事件；馬里軍方、法國和歐洲軍隊以及聯合國維安人員，一直以來都在遭襲擊地區與伊斯蘭國組織（Islamic State）和蓋達（Al-Qaeda）組織有關的叛亂分子作戰。

馬里軍方發言人狄姆貝利（Colonel Souleymane Dembele）證實了攻擊事件，但並未提供更多細節。

其他當地消息來源告訴路透社，激進分子駐守在村鎮的入口處，且不分青紅皂白地對平民開火。

根據報告，區域長官要求軍隊保護"協助辦理喪禮、安撫民眾，並向失去親人的家屬表示哀悼"。

此外，根據法新社報導，布吉納法索政府9日表示，有12名軍人在與鄰國馬裡邊境一帶由疑似聖戰士發起的突襲中喪生，另有8人受傷。