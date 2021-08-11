又是蝙蝠传人！世卫证实西非现首例近9成致死率病毒

西非几内亚共和国近日爆出死亡率超过8成，且传染例高的"马堡病毒"（Marburg virus）病例，世界卫生组织（WHO）9日证实此消息，并表示正与当局密切合作，积极阻断传播链。

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根据《路透》报导，现时仍在全球肆虐的新冠肺炎，不少人相信是蝙蝠传人，并从中国武汉传出，而今又爆出主要寄生于蝙蝠身上的马堡病毒出现在西非。世卫9日证实，几内亚共和国出现一起马堡病毒病例，这是西非首次纪录到这种与埃波拉（Ebola）病毒有关，且跟武肺一样经由动物传染给人类的致命病毒。

据悉，该病例发现的地点位于该国南部、靠近塞拉利昂共和国与利比里亚共和国交界的盖凯杜区（Gueckedou）；患病男子上月25日出现症状，起初只是到地方诊所看诊，并作疟疾检测，但本月2日仍不幸死亡，验尸结果发现该男子患上马堡病毒。

世卫指出，马堡病毒具有高达88%的死亡率，通常会寄生在果蝠（Rousettus bats）身上，一但传染给人类，会突然发病，伴随高烧、严重头痛和不适，且透过体液直接接触、间接触摸感染者碰过的物体都能传播，传染力相当高。

不过世卫也表示，这种病毒对地区虽有高威胁性，但全球性威胁较小；且依据过往经验，针对特别症状的口服药或静脉注射与治疗能改善存活机率。世卫非洲地区主任莫伊提（Matshidiso Moeti）也强调，已与几内亚卫生当局合作，积极阻断传播链。