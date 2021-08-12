以色列和摩洛哥将将互设大使馆

8月11日，以色列外交部长亚伊尔·拉皮德（Yair Lapid）开始对摩洛哥进行为期两天的访问。12日他宣布：他和摩洛哥外长波利塔（Nasser Bourita）会谈后决定，两国在几个月后互设大使馆。摩洛哥是继阿联酋、巴林、苏丹之后第四个和以色列实现关系正常化的阿拉伯国家。

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去年12月，在美国前总统特朗普协调下，以色列和摩洛哥同意恢复外交关系，美方亦承认摩洛哥对西撒哈拉地区的主权。

以色列外长拉皮德办公室表示，拉皮德将为以色列驻摩洛哥首都拉巴特（Rabat）的外交机构揭幕，并参观卡萨布兰加（Casablanca）历史悠久的伯特利犹太教堂(Temple Beth-El)，并与摩洛哥外长波利塔（Nasser Bourita）会谈。

拉皮德在两天的出访行程前曾表示：“这次历史性访问是摩洛哥的犹太社区和源于摩洛哥的大型以色列人社区的长期友谊，以及深厚根基和传统的延续。”

在美国斡旋下，摩洛哥、阿拉伯联合大公国、巴林和苏丹等4个阿拉伯国家，去年与以色列实现关系正常化。

这些协议激怒了巴勒斯坦，他们长期依赖阿拉伯国家的支持来寻求在以色列占领的领土建国。

美国总统拜登先前表示，他希望增进与以色列的新关系。拉皮德所属跨党派联盟6月间执政，取代长期担任总理的尼坦雅胡之后，他也将以色列和美国之间的关系列为优先要务。

以色列1948年建国以前，摩洛哥拥有该地区最大的犹太社区之一。在1948年至1964年间，估计约有25万名犹太人离开摩洛哥前往以色列。目前摩洛哥境内仅有约3000名犹太人。