几内亚军事政变：新军事强人允诺尽速组建新政府

几内亚特种部队周日似乎推翻了长期执政的总统孔戴，告诉全国他们已经解散了政府，废止了宪法，并关闭了陆地和空中边境。在推翻几内亚总统阿尔法-孔戴的政变发生后，马马迪-杜姆布亚Mamady Doumbouya中校于9月6日星期一上午接见了前政府所有成员和全国机构负责人。随后，他在一次演讲中承诺建立一个 "民族团结政府"，并保证不会有 "秋后算账行动"。几内亚边境今天重新开放。

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据路透社报道称，就在联合国和该地区主导力量尼日利亚谴责任何以武力接管政权之际，该精英部队的负责人Mamady Doumbouya表示，“贫困和普遍的腐败”促使他的部队将孔戴赶下台。几内亚特种部队周日似乎推翻了长期执政的总统孔戴，告诉全国他们已经解散了政府和宪法，并关闭了陆地和空中边境。

据Mamady Doumbouya说，“我们已经解散了政府和机构，”Doumbouya在国家电视台上说，他身披几内亚国旗，在其他八名武装士兵簇拥之下。Mamady Doumbouya说，“我们要一起重写宪法。”

路透社说，周日上午，首都科纳克里总统府附近爆发了枪战。几小时后，社交媒体上分享的视频显示，孔戴在一间房间里，被军队特种部队包围。

路透社说不能证实视频新闻真实性。

孔戴目前下落不明，此前他修改宪法允许自己再次参选，并于10月赢得了第三个任期。

这招致反对派的暴力抗议，最近几周政府大幅增税以补充国库，并将燃料价格提高了20%，引发广泛不满。

截至周日晚间，尚不清楚Doumbouya是否已完全控制了局势，据几内亚国防部发表声明称，对总统府的袭击已被击退。

据本台报道称，几内亚政变领导人Mamady Doumbouya承诺建立新政府。政变军头Mamady Doumbouya马马迪-杜姆布亚中校于9月6日星期一上午接见了前政府所有成员和机构负责人。随后，他在一次演讲中承诺建立一个 "民族团结政府"。

这是今天的关键会议。政变策划者召集即将离任的部长和地区领导人到人民宫开会，军方警告说，"任何拒绝出席的行为都将被视为反叛"。

该会议在人民宫外通过扩音器进行了广播。消息说，政变策划者的领导人马马迪-杜姆布亚上校在抵达时，受到了赞誉。仪式开始时，人们为纪念阿尔法-孔戴政权的受害者默哀一分钟。 建立一个新的政府 孔戴政权的最高政要都出席了这次会议。总理易卜拉希马-卡索里-福法纳、国防部长穆罕默德-迪亚内、安全部长、政府发言人、国民议会主席阿马杜-达马罗-卡马拉和宪法法院院长也出席了会议。

其他几位部长也参加了这次会议，如通信高级管理局主席布巴卡尔-亚辛-迪亚洛或全国独立选举委员会主席。

对于全国集会和发展委员会（CNRD）来说，最高现政府当局出现在几内亚首都是一个信号，表明他们已经考虑到周日的政变并支持政变。因此，他们正在确保这些几内亚政治人物显示效忠。 在接见了前政府的强人后，Mamady Doumbouya中校举行了一次演讲，他承诺建立一个 "民族团结政府"。" 据Mamady Doumbouya说："各部委的部长将确保政府运作的连续性，直到下届政府就位。同时，必须将旅行证件和公务车辆交还给当局。

在经济方面，政变策划者的领导人宣布进行磋商，"写出过渡期的大致轮廓"，还要求矿业等公司继续开展经济活动。"为此，海上边界仍然对矿产品的出口开放。

据Mamady Doumbouya说："新的委员会向合作伙伴保证，它将尊重其所有义务，并重申其对促进外国在该国投资的承诺。

几内亚反对孔戴的反对党，特别是民间社会团体FNDC，正在等待政变军人当局其释放该反对党遭到孔戴政权逮捕关押的抗议人士。该团体曾呼吁科纳克里民众在本周一举行示威，以支持 "我们被不公正地拘留并监禁在中央监狱的英雄们"，反对党呼吁应将他们释放。但似乎没有取得多大成效。不过新进展没有得到CNRD的证实。

根据军队发言人周一在国家电视台发布的公告，陆地和空中边界已经重新开放，用于贸易和人道主义交流。