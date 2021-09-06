幾內亞軍事政變：新軍事強人允諾儘速組建新政府

幾內亞特種部隊周日似乎推翻了長期執政的總統孔戴，告訴全國他們已經解散了政府，廢止了憲法，並關閉了陸地和空中邊境。在推翻幾內亞總統阿爾法-孔戴的政變發生後，馬馬迪-杜姆布亞Mamady Doumbouya中校於9月6日星期一上午接見了前政府所有成員和全國機構負責人。隨後，他在一次演講中承諾建立一個 "民族團結政府"，並保證不會有 "秋後算賬行動"。幾內亞邊境今天重新開放。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道稱，就在聯合國和該地區主導力量尼日利亞譴責任何以武力接管政權之際，該精英部隊的負責人Mamady Doumbouya表示，“貧困和普遍的腐敗”促使他的部隊將孔戴趕下台。幾內亞特種部隊周日似乎推翻了長期執政的總統孔戴，告訴全國他們已經解散了政府和憲法，並關閉了陸地和空中邊境。

據Mamady Doumbouya說，“我們已經解散了政府和機構，”Doumbouya在國家電視台上說，他身披幾內亞國旗，在其他八名武裝士兵簇擁之下。Mamady Doumbouya說，“我們要一起重寫憲法。”

路透社說，周日上午，首都科納克里總統府附近爆發了槍戰。幾小時後，社交媒體上分享的視頻顯示，孔戴在一間房間里，被軍隊特種部隊包圍。

路透社說不能證實視頻新聞真實性。

孔戴目前下落不明，此前他修改憲法允許自己再次參選，並於10月贏得了第三個任期。

這招致反對派的暴力抗議，最近幾周政府大幅增稅以補充國庫，並將燃料價格提高了20%，引發廣泛不滿。

截至周日晚間，尚不清楚Doumbouya是否已完全控制了局勢，據幾內亞國防部發表聲明稱，對總統府的襲擊已被擊退。

據本台報道稱，幾內亞政變領導人Mamady Doumbouya承諾建立新政府。政變軍頭Mamady Doumbouya馬馬迪-杜姆布亞中校於9月6日星期一上午接見了前政府所有成員和機構負責人。隨後，他在一次演講中承諾建立一個 "民族團結政府"。

這是今天的關鍵會議。政變策畫者召集即將離任的部長和地區領導人到人民宮開會，軍方警告說，"任何拒絕出席的行為都將被視為反叛"。

該會議在人民宮外通過擴音器進行了廣播。消息說，政變策畫者的領導人馬馬迪-杜姆布亞上校在抵達時，受到了讚譽。儀式開始時，人們為紀念阿爾法-孔戴政權的受害者默哀一分鐘。 建立一個新的政府 孔戴政權的最高政要都出席了這次會議。總理易卜拉希馬-卡索里-福法納、國防部長穆罕默德-迪亞內、安全部長、政府發言人、國民議會主席阿馬杜-達馬羅-卡馬拉和憲法法院院長也出席了會議。

其他幾位部長也參加了這次會議，如通信高級管理局主席布巴卡爾-亞辛-迪亞洛或全國獨立選舉委員會主席。

對於全國集會和發展委員會（CNRD）來說，最高現政府當局出現在幾內亞首都是一個信號，表明他們已經考慮到周日的政變並支持政變。因此，他們正在確保這些幾內亞政治人物顯示效忠。 在接見了前政府的強人後，Mamady Doumbouya中校舉行了一次演講，他承諾建立一個 "民族團結政府"。" 據Mamady Doumbouya說："各部委的部長將確保政府運作的連續性，直到下屆政府就位。同時，必須將旅行證件和公務車輛交還給當局。

在經濟方面，政變策畫者的領導人宣布進行磋商，"寫出過渡期的大致輪廓"，還要求礦業等公司繼續開展經濟活動。"為此，海上邊界仍然對礦產品的出口開放。

據Mamady Doumbouya說："新的委員會向合作夥伴保證，它將尊重其所有義務，並重申其對促進外國在該國投資的承諾。

幾內亞反對孔戴的反對黨，特別是民間社會團體FNDC，正在等待政變軍人當局其釋放該反對黨遭到孔戴政權逮捕關押的抗議人士。該團體曾呼籲科納克里民眾在本周一舉行示威，以支持 "我們被不公正地拘留並監禁在中央監獄的英雄們"，反對黨呼籲應將他們釋放。但似乎沒有取得多大成效。不過新進展沒有得到CNRD的證實。

根據軍隊發言人周一在國家電視台發布的公告，陸地和空中邊界已經重新開放，用於貿易和人道主義交流。