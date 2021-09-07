几内亚：政变后权力交接 孔戴无消息

军事政变后的几内亚，全国各地显示平静，一些地区对军事政变没有多大反应，一些地区民众甚至表达欢迎政变士兵。没有消息透露被推翻的几内亚总统孔戴的下落。军方报告成立过渡权力机关，但没有报告过渡时间多久。一些地方的权力交接，民众对下台官员表达不满。

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据本台报道称，几内亚政变后第一批权力移交已经开始。政变领导人马马迪-杜姆布亚中校Mamady Doumbouya于9月6日在首都人民宫发表了一个讲话。在五分钟的讲话中，政变领导人马马迪-杜姆布亚中校承诺建立一个民族团结政府来领导几内亚的政治过渡，过渡期的长短没有具体说明。

军队已经开始取代民政当局。第一批交接工作于9月6日星期一就进行，例如在坎坎和拉贝。坎坎是刚刚被推翻的总统孔戴的政治大本营，但也是政变领袖马马迪-杜姆布亚的家乡。在坎坎的平民和军队之间的权利交接于周一进行。如同各地省长市长被替换一样，据当地目击者称，上吉尼镇没有平时那么热闹，早上的交通也不太密集，全天都基本恢复了正常。

据坎坎地区公民社会委员会主席Louncény Chérif描述了一种没有任何抵抗或支持新当局的气氛，"与其他省不同，那里有民众上街陪伴政变军队"。他也提到有一些人，在马马提-杜姆布亚在科纳克里人民宫的演讲直播之后，在他们的电视机前只是做了些议论而已。

在拉贝，在Fouta Djalon的贝拉城，场景有些不同。在那里，地方行政权力和军队之间也进行了交接。该地是反对党活跃度地方。根据一些目击证词，当地居民们聚集在举行仪式的建筑物前，表达他们对即将离任的地方长官的不满或愤怒。