在刚果（金）东部的矿区，爆发反华示威

法新社从刚果（金）南基伍省（Sud-Kivu）首府布卡武（Bukavu）报道，从当地消息人士和警方那里获悉，星期一，在刚果民主共和国东部的姆文加（Mwenga）矿区，当地居民针对一家中国公司展开抗议。这里的一些中国公司涉嫌“非法开采”。

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示威者之一、当地的公民运动“政府和议会行动观察站”的成员贾斯汀·穆巴里基瓦（Justin Mubarikiwa）星期一告诉法新社说，“今天早上，基图图人（Kitutu）封锁了道路，要求一家继续开采矿产的中国公司（根据州长的决定）停止开采。”

人在南基伍省首府布卡武的贾斯汀·穆巴里基瓦在电话中补充说，通过采矿，这些“中国人摧毁了农民的田地和社区森林。示威者还要求赔偿这些损失。”

他还补充说，“警察和士兵开了枪以驱散示威者，”但他没有说有人受伤。据他说，示威者有数百人。

8月20日，南基伍省当局因中国公司在姆文加境内的金矿开采涉嫌“明显”和“多次”过度而决定暂停中国公司的开采活动。这一决定随后受到了国家矿业部长的反对。

仍然根据法新社，姆文加的一名警察指挥官（Alex Mawej Mukendi）中校指责抗议者在人行道上“燃烧轮胎并堵塞所有的道路”。他说，驱散示威者，“我们只是做了我们维持公共秩序的工作”。