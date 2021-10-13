肯尼亚长跑好手家中遭杀身亡 凶手疑是其丈夫

肯尼亚田径运动员阿格尼丝-蒂罗普Agnes Tirop今天被发现死在自己家中。肯尼亚警方说，她是被刀刺死的。肯尼亚田径联合会说，这位25岁的运动员曾两次在世界田径锦标赛上获得10000米第三名，肯尼亚失去了一颗长跑运动钻石。

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据本台报道说，2021年10月12日，Agnes Tirop被发现死于家中。"据报道，她是被刺死的。肯尼亚田径界深感震惊和遗撼。在塞缪尔-万吉鲁（Samuel Wanjiru）暴力死亡近十年后，2021年10月12日轮到艾格尼丝-蒂罗普（Agnes Tirop）在残酷的情况下死亡。

据肯尼亚田径协会的一份声明说："阿格尼丝-蒂罗普Tirop被发现死在她位于Iten的家中，据称她可能被丈夫刺伤。我们仍在努力寻找有关她死亡的更多细节。当地政府尚且没有证实死亡的细节情况。

艾格尼丝-蒂罗普并不是最知名的肯尼亚运动员。但她在长跑方面是有天赋的。在2015年阿格尼丝-蒂罗普获得世界越野赛冠军后，她在2017年和2019年世界锦标赛上获得了10000米第三名。

阿格尼丝-蒂罗普希望获得是一枚奥运金牌，以加入肯尼亚最知名的运动员行列。但在2021年东京奥运会上她获得5000米的第四名。

不过，作为阿格尼丝-蒂罗普不断进步的证明，这位年轻女子于2021年9月12日在赫尔佐根奥拉赫（德国）打破了10公里比赛的世界纪录，用时30分01秒。

据肯尼亚田径队今天说："肯尼亚失去了一颗钻石，阿格尼丝-蒂罗普通过在田径场上的出色表现，成为国际舞台上成长最快的运动员之一，通过她在田径场上的出色表现。