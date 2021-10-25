苏丹政变

苏丹政变：总理被软禁 全国网络服务也被切断

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In this file picture taken on October 21, 2021, Sudanese demonstrators raise national flags as they take part in a protest in the city of Khartoum Bahri to demand the government's transition to civilian rule
In this file picture taken on October 21, 2021, Sudanese demonstrators raise national flags as they take part in a protest in the city of Khartoum Bahri to demand the government's transition to civilian rule - AFP/File
作者： 夏榕
9 分钟

法新社报道称，苏丹10月25日凌晨发生军事政变，苏丹过渡政府总理阿卜杜拉·哈姆杜克（Abdallah Hamdok）在其政府内的几名部长被捕后也遭到了软禁。杜拜的阿拉伯电视台（al-Arabiya TV）则援引亲近哈姆杜克的消息人士说法称，一支军队将总理送往“不明地点”。

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据苏丹信息部表示，全国网络服务都被切断，连接首都喀土穆（Khartoum）的主要道路和桥梁也遭到封锁。

信息部在Facebook上发布声明称，过渡主权委员会的文职官员和过渡政府的多名部长皆已被军队拘留，并被带往不明地点。

一名法新社记者说，数十名示威民众聚集在首都街头抗议政变，还放火焚烧汽车轮胎。

自独裁者巴席尔（Omar al-Bashir）2019年4月下台后，同年8月，文人官员与军方开始分享政权，此后双方冲突不断，苏丹也一直无法顺利转型为民主政体。

阿拉伯电视台援引消息人士称，苏丹主权委员会主席布尔汉将就该国最新的事态发展发表声明。

在喀土穆和喀土穆巴哈里内的不同街道和地区冒出了滚滚浓烟。有消息称，喀土穆国际机场周边出现了军队增援，但是另外一些媒体则报道称，该机场已被关闭。

另据半岛电视台记者巴布·瓦勒德·哈拉姆表示，到目前为止，喀土穆国际机场的航运活动似乎仍然正常。

逮捕的细节

多名消息人士证实，在25日黎明有多名官员和政治人士被逮捕。

该国工业部长易卜拉欣·谢赫的女儿告诉半岛电视台记者，在25日凌晨，一支联合部队从其家中逮捕了她的父亲。

喀土穆省长艾曼·尼姆尔的妻子向半岛电视台记者指出，一支武装部队在其家中逮捕了她的丈夫。

半岛电视台驻喀土穆办事处主任穆斯里米·卡巴什表示，还存在有关苏丹主权委员会成员穆罕默德·法基·苏莱曼被捕的消息，以及新闻部长海姆宰·巴伦、通讯部长哈希姆·哈赛卜-拉苏尔、苏丹阿拉伯社会主义复兴党领袖阿里·利哈·桑胡里被捕的消息，但是这些消息尚未得到证实。

路透社援引苏丹总理新闻顾问费萨尔·穆罕默德·萨利赫家属的消息称，一支军队在当天闯入了这位顾问的住宅并逮捕了他。

另一方面，苏丹职业人士协会表示，有消息称出现了旨在“夺取权利”的军事行动，并呼吁群众走上街头以抵制任何可能的政变。

切断互联网

据半岛电视台记者报道称，苏丹首都部分地区的互联网已经被切断，通信也受到了影响，他还补充称，军方已经关闭了喀土穆的桥梁和隧道。

与此同时，抗议者们也封锁了首都的部分道路，并纵火以示对官方逮捕行动的抗议。

苏丹医师协会宣布在医院内举行大罢工，并决定退出军方医院，并要求专业部门走上街头。

此外，苏丹职业人士协会表示，有消息称出现了旨在“夺取政权”的军事行动，并呼吁苏丹民众作好抵抗任何军事政变的准备。

这份声明补充称，“我们呼吁苏丹民众及其革命力量，以及所有城市、村庄内的抵抗委员会走上街头并彻底占领这些地方，准备好抵抗任何军事政变，而无论其背后的力量是什么。”

据半岛电视台报道指出，苏丹境内的这些事态发展，是在美国宣布为当前的政治危机提供解决方案的几个小时后发生的。苏丹过渡主权委员会主席布尔汉承诺，将与该国总理阿卜杜拉·哈姆杜克共同研究这些问题。

在过去两天内，美国非洲之角问题特使杰弗里·费尔特曼与苏丹过渡阶段的领导人举行了一系列的会晤。美国驻喀土穆大使馆在24日表示，费尔特曼已向苏丹官员保证，美国的支持将取决于他们对《宪法宣言》和《朱巴和平协定》中规定的过渡制度的遵守程度。

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