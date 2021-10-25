苏丹政变：总理被软禁 全国网络服务也被切断

法新社报道称，苏丹10月25日凌晨发生军事政变，苏丹过渡政府总理阿卜杜拉·哈姆杜克（Abdallah Hamdok）在其政府内的几名部长被捕后也遭到了软禁。杜拜的阿拉伯电视台（al-Arabiya TV）则援引亲近哈姆杜克的消息人士说法称，一支军队将总理送往“不明地点”。

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据苏丹信息部表示，全国网络服务都被切断，连接首都喀土穆（Khartoum）的主要道路和桥梁也遭到封锁。

信息部在Facebook上发布声明称，过渡主权委员会的文职官员和过渡政府的多名部长皆已被军队拘留，并被带往不明地点。

一名法新社记者说，数十名示威民众聚集在首都街头抗议政变，还放火焚烧汽车轮胎。

自独裁者巴席尔（Omar al-Bashir）2019年4月下台后，同年8月，文人官员与军方开始分享政权，此后双方冲突不断，苏丹也一直无法顺利转型为民主政体。

阿拉伯电视台援引消息人士称，苏丹主权委员会主席布尔汉将就该国最新的事态发展发表声明。

在喀土穆和喀土穆巴哈里内的不同街道和地区冒出了滚滚浓烟。有消息称，喀土穆国际机场周边出现了军队增援，但是另外一些媒体则报道称，该机场已被关闭。

另据半岛电视台记者巴布·瓦勒德·哈拉姆表示，到目前为止，喀土穆国际机场的航运活动似乎仍然正常。

逮捕的细节

多名消息人士证实，在25日黎明有多名官员和政治人士被逮捕。

该国工业部长易卜拉欣·谢赫的女儿告诉半岛电视台记者，在25日凌晨，一支联合部队从其家中逮捕了她的父亲。

喀土穆省长艾曼·尼姆尔的妻子向半岛电视台记者指出，一支武装部队在其家中逮捕了她的丈夫。

半岛电视台驻喀土穆办事处主任穆斯里米·卡巴什表示，还存在有关苏丹主权委员会成员穆罕默德·法基·苏莱曼被捕的消息，以及新闻部长海姆宰·巴伦、通讯部长哈希姆·哈赛卜-拉苏尔、苏丹阿拉伯社会主义复兴党领袖阿里·利哈·桑胡里被捕的消息，但是这些消息尚未得到证实。

路透社援引苏丹总理新闻顾问费萨尔·穆罕默德·萨利赫家属的消息称，一支军队在当天闯入了这位顾问的住宅并逮捕了他。

另一方面，苏丹职业人士协会表示，有消息称出现了旨在“夺取权利”的军事行动，并呼吁群众走上街头以抵制任何可能的政变。

切断互联网

据半岛电视台记者报道称，苏丹首都部分地区的互联网已经被切断，通信也受到了影响，他还补充称，军方已经关闭了喀土穆的桥梁和隧道。

与此同时，抗议者们也封锁了首都的部分道路，并纵火以示对官方逮捕行动的抗议。

苏丹医师协会宣布在医院内举行大罢工，并决定退出军方医院，并要求专业部门走上街头。

此外，苏丹职业人士协会表示，有消息称出现了旨在“夺取政权”的军事行动，并呼吁苏丹民众作好抵抗任何军事政变的准备。

这份声明补充称，“我们呼吁苏丹民众及其革命力量，以及所有城市、村庄内的抵抗委员会走上街头并彻底占领这些地方，准备好抵抗任何军事政变，而无论其背后的力量是什么。”

据半岛电视台报道指出，苏丹境内的这些事态发展，是在美国宣布为当前的政治危机提供解决方案的几个小时后发生的。苏丹过渡主权委员会主席布尔汉承诺，将与该国总理阿卜杜拉·哈姆杜克共同研究这些问题。

在过去两天内，美国非洲之角问题特使杰弗里·费尔特曼与苏丹过渡阶段的领导人举行了一系列的会晤。美国驻喀土穆大使馆在24日表示，费尔特曼已向苏丹官员保证，美国的支持将取决于他们对《宪法宣言》和《朱巴和平协定》中规定的过渡制度的遵守程度。