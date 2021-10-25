蘇丹政變

蘇丹政變：總理被軟禁 全國網絡服務也被切斷

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In this file picture taken on October 21, 2021, Sudanese demonstrators raise national flags as they take part in a protest in the city of Khartoum Bahri to demand the government's transition to civilian rule
In this file picture taken on October 21, 2021, Sudanese demonstrators raise national flags as they take part in a protest in the city of Khartoum Bahri to demand the government's transition to civilian rule - AFP/File
作者： 夏榕
9 分鐘

法新社報道稱，蘇丹10月25日凌晨發生軍事政變，蘇丹過渡政府總理阿卜杜拉·哈姆杜克（Abdallah Hamdok）在其政府內的幾名部長被捕後也遭到了軟禁。杜拜的阿拉伯電視台（al-Arabiya TV）則援引親近哈姆杜克的消息人士說法稱，一支軍隊將總理送往“不明地點”。

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據蘇丹信息部表示，全國網絡服務都被切斷，連接首都喀土穆（Khartoum）的主要道路和橋樑也遭到封鎖。

信息部在Facebook上發布聲明稱，過渡主權委員會的文職官員和過渡政府的多名部長皆已被軍隊拘留，並被帶往不明地點。

一名法新社記者說，數十名示威民眾聚集在首都街頭抗議政變，還放火焚燒汽車輪胎。

自獨裁者巴席爾（Omar al-Bashir）2019年4月下台後，同年8月，文人官員與軍方開始分享政權，此後雙方衝突不斷，蘇丹也一直無法順利轉型為民主政體。

阿拉伯電視台援引消息人士稱，蘇丹主權委員會主席布爾漢將就該國最新的事態發展發表聲明。

在喀土穆和喀土穆巴哈里內的不同街道和地區冒出了滾滾濃煙。有消息稱，喀土穆國際機場周邊出現了軍隊增援，但是另外一些媒體則報道稱，該機場已被關閉。

另據半島電視台記者巴布·瓦勒德·哈拉姆表示，到目前為止，喀土穆國際機場的航運活動似乎仍然正常。

逮捕的細節

多名消息人士證實，在25日黎明有多名官員和政治人士被逮捕。

該國工業部長易卜拉欣·謝赫的女兒告訴半島電視台記者，在25日凌晨，一支聯合部隊從其家中逮捕了她的父親。

喀土穆省長艾曼·尼姆爾的妻子向半島電視台記者指出，一支武裝部隊在其家中逮捕了她的丈夫。

半島電視台駐喀土穆辦事處主任穆斯里米·卡巴什表示，還存在有關蘇丹主權委員會成員穆罕默德·法基·蘇萊曼被捕的消息，以及新聞部長海姆宰·巴倫、通訊部長哈希姆·哈賽卜-拉蘇爾、蘇丹阿拉伯社會主義復興黨領袖阿里·利哈·桑胡里被捕的消息，但是這些消息尚未得到證實。

路透社援引蘇丹總理新聞顧問費薩爾·穆罕默德·薩利赫家屬的消息稱，一支軍隊在當天闖入了這位顧問的住宅並逮捕了他。

另一方面，蘇丹職業人士協會表示，有消息稱出現了旨在“奪取權利”的軍事行動，並呼籲群眾走上街頭以抵制任何可能的政變。

切斷互聯網

據半島電視台記者報道稱，蘇丹首都部分地區的互聯網已經被切斷，通信也受到了影響，他還補充稱，軍方已經關閉了喀土穆的橋樑和隧道。

與此同時，抗議者們也封鎖了首都的部分道路，並縱火以示對官方逮捕行動的抗議。

蘇丹醫師協會宣布在醫院內舉行大罷工，並決定退出軍方醫院，並要求專業部門走上街頭。

此外，蘇丹職業人士協會表示，有消息稱出現了旨在“奪取政權”的軍事行動，並呼籲蘇丹民眾作好抵抗任何軍事政變的準備。

這份聲明補充稱，“我們呼籲蘇丹民眾及其革命力量，以及所有城市、村莊內的抵抗委員會走上街頭並徹底佔領這些地方，準備好抵抗任何軍事政變，而無論其背後的力量是什麼。”

據半島電視台報道指出，蘇丹境內的這些事態發展，是在美國宣布為當前的政治危機提供解決方案的幾個小時後發生的。蘇丹過渡主權委員會主席布爾漢承諾，將與該國總理阿卜杜拉·哈姆杜克共同研究這些問題。

在過去兩天內，美國非洲之角問題特使傑弗里·費爾特曼與蘇丹過渡階段的領導人舉行了一系列的會晤。美國駐喀土穆大使館在24日表示，費爾特曼已向蘇丹官員保證，美國的支持將取決於他們對《憲法宣言》和《朱巴和平協定》中規定的過渡制度的遵守程度。

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