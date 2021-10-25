蘇丹政變：總理被軟禁 全國網絡服務也被切斷

法新社報道稱，蘇丹10月25日凌晨發生軍事政變，蘇丹過渡政府總理阿卜杜拉·哈姆杜克（Abdallah Hamdok）在其政府內的幾名部長被捕後也遭到了軟禁。杜拜的阿拉伯電視台（al-Arabiya TV）則援引親近哈姆杜克的消息人士說法稱，一支軍隊將總理送往“不明地點”。

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據蘇丹信息部表示，全國網絡服務都被切斷，連接首都喀土穆（Khartoum）的主要道路和橋樑也遭到封鎖。

信息部在Facebook上發布聲明稱，過渡主權委員會的文職官員和過渡政府的多名部長皆已被軍隊拘留，並被帶往不明地點。

一名法新社記者說，數十名示威民眾聚集在首都街頭抗議政變，還放火焚燒汽車輪胎。

自獨裁者巴席爾（Omar al-Bashir）2019年4月下台後，同年8月，文人官員與軍方開始分享政權，此後雙方衝突不斷，蘇丹也一直無法順利轉型為民主政體。

阿拉伯電視台援引消息人士稱，蘇丹主權委員會主席布爾漢將就該國最新的事態發展發表聲明。

在喀土穆和喀土穆巴哈里內的不同街道和地區冒出了滾滾濃煙。有消息稱，喀土穆國際機場周邊出現了軍隊增援，但是另外一些媒體則報道稱，該機場已被關閉。

另據半島電視台記者巴布·瓦勒德·哈拉姆表示，到目前為止，喀土穆國際機場的航運活動似乎仍然正常。

逮捕的細節

多名消息人士證實，在25日黎明有多名官員和政治人士被逮捕。

該國工業部長易卜拉欣·謝赫的女兒告訴半島電視台記者，在25日凌晨，一支聯合部隊從其家中逮捕了她的父親。

喀土穆省長艾曼·尼姆爾的妻子向半島電視台記者指出，一支武裝部隊在其家中逮捕了她的丈夫。

半島電視台駐喀土穆辦事處主任穆斯里米·卡巴什表示，還存在有關蘇丹主權委員會成員穆罕默德·法基·蘇萊曼被捕的消息，以及新聞部長海姆宰·巴倫、通訊部長哈希姆·哈賽卜-拉蘇爾、蘇丹阿拉伯社會主義復興黨領袖阿里·利哈·桑胡里被捕的消息，但是這些消息尚未得到證實。

路透社援引蘇丹總理新聞顧問費薩爾·穆罕默德·薩利赫家屬的消息稱，一支軍隊在當天闖入了這位顧問的住宅並逮捕了他。

另一方面，蘇丹職業人士協會表示，有消息稱出現了旨在“奪取權利”的軍事行動，並呼籲群眾走上街頭以抵制任何可能的政變。

切斷互聯網

據半島電視台記者報道稱，蘇丹首都部分地區的互聯網已經被切斷，通信也受到了影響，他還補充稱，軍方已經關閉了喀土穆的橋樑和隧道。

與此同時，抗議者們也封鎖了首都的部分道路，並縱火以示對官方逮捕行動的抗議。

蘇丹醫師協會宣布在醫院內舉行大罷工，並決定退出軍方醫院，並要求專業部門走上街頭。

此外，蘇丹職業人士協會表示，有消息稱出現了旨在“奪取政權”的軍事行動，並呼籲蘇丹民眾作好抵抗任何軍事政變的準備。

這份聲明補充稱，“我們呼籲蘇丹民眾及其革命力量，以及所有城市、村莊內的抵抗委員會走上街頭並徹底佔領這些地方，準備好抵抗任何軍事政變，而無論其背後的力量是什麼。”

據半島電視台報道指出，蘇丹境內的這些事態發展，是在美國宣布為當前的政治危機提供解決方案的幾個小時後發生的。蘇丹過渡主權委員會主席布爾漢承諾，將與該國總理阿卜杜拉·哈姆杜克共同研究這些問題。

在過去兩天內，美國非洲之角問題特使傑弗里·費爾特曼與蘇丹過渡階段的領導人舉行了一系列的會晤。美國駐喀土穆大使館在24日表示，費爾特曼已向蘇丹官員保證，美國的支持將取決於他們對《憲法宣言》和《朱巴和平協定》中規定的過渡制度的遵守程度。