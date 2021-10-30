苏丹反政变示威：3人死 数百伤

数以万计的苏丹人周六10月30日走上街头，抗议阿卜杜勒-法塔赫-布尔哈尼将军的政变，抗议活动因暴力事件而受到影响，目前已知有3名示威者死亡，数百人受伤。

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自本周一抗议活动开始以来，已有12名示威者被杀。这些抗议活动是为了反对军队首脑布尔哈尼将军的。他解散了这个贫困国家的所有国家机构。苏丹陷入经济停滞并受到几十年冲突的困扰。

联合国和华盛顿事先警告不要使用暴力，称周六的示威活动将是对军队意图的"考验"。

法新社说，在首都喀土穆和东部的凯萨拉，游行队伍在燃烧轮胎的烟尘中高呼"反对军事政权 "和 "不可能倒退回去"的口号，这个国家在2019年摆脱了奥马尔-巴希尔30年的独裁统治，在街头民众的压力下被军队撤职。

2019年，苏丹摆脱了奥马尔-巴希尔30年的独裁统治。当时巴希尔在民众街头抗议的压力下被军队解除了总统职务。

据一个支持民主的医生联盟称，在喀土穆的姐妹城市乌姆杜尔曼，3名抗议者被安全部队射杀身亡，约有100人受伤。算上之前被杀的9人，共有12人死亡外，此外有消息说有300多人在镇压行动中受伤。

法新社记者指出，在傍晚时分，苏丹安全部队向首都东部的人群发射了催泪弹。其他示威者高举被废黜的总理阿卜杜拉-哈姆多克（Abdallah Hamdok）的画像，他被软禁在家中，示威的人们呼吁"不投降"。数百名抗议者封锁了位于红海的苏丹港的一条道路，这是该国的商业中心。

之前在苏丹互联网和喀土穆的墙上涂鸦有"百万人示威"的承诺。支持民主的活动家塔哈尼-阿巴斯（Tahani Abbas）告诉法新社，"百万人示威"只是"第一步"。她说：我们发送的信息是："军队将不会领导我们。

法新社说，在这个饱受冲突困扰的国家，发生新的流血事件的风险并没有削弱抗议者的决心。

但今天周六上午，该国的电话网络和互联网都被切断。安全部队部署在街上，封锁了连接首都喀土穆和邻近城镇的桥梁，并在主要街道上设立了检查站，随机搜查路人和汽车。