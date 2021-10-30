蘇丹反政變示威：3人死 數百傷

數以萬計的蘇丹人周六10月30日走上街頭，抗議阿卜杜勒-法塔赫-布爾哈尼將軍的政變，抗議活動因暴力事件而受到影響，目前已知有3名示威者死亡，數百人受傷。

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自本周一抗議活動開始以來，已有12名示威者被殺。這些抗議活動是為了反對軍隊首腦布爾哈尼將軍的。他解散了這個貧困國家的所有國家機構。蘇丹陷入經濟停滯並受到幾十年衝突的困擾。

聯合國和華盛頓事先警告不要使用暴力，稱周六的示威活動將是對軍隊意圖的"考驗"。

法新社說，在首都喀土穆和東部的凱薩拉，遊行隊伍在燃燒輪胎的煙塵中高呼"反對軍事政權 "和 "不可能倒退回去"的口號，這個國家在2019年擺脫了奧馬爾-巴希爾30年的獨裁統治，在街頭民眾的壓力下被軍隊撤職。

2019年，蘇丹擺脫了奧馬爾-巴希爾30年的獨裁統治。當時巴希爾在民眾街頭抗議的壓力下被軍隊解除了總統職務。

據一個支持民主的醫生聯盟稱，在喀土穆的姐妹城市烏姆杜爾曼，3名抗議者被安全部隊射殺身亡，約有100人受傷。算上之前被殺的9人，共有12人死亡外，此外有消息說有300多人在鎮壓行動中受傷。

法新社記者指出，在傍晚時分，蘇丹安全部隊向首都東部的人群發射了催淚彈。其他示威者高舉被廢黜的總理阿卜杜拉-哈姆多克（Abdallah Hamdok）的畫像，他被軟禁在家中，示威的人們呼籲"不投降"。數百名抗議者封鎖了位於紅海的蘇丹港的一條道路，這是該國的商業中心。

之前在蘇丹互聯網和喀土穆的牆上塗鴉有"百萬人示威"的承諾。支持民主的活動家塔哈尼-阿巴斯（Tahani Abbas）告訴法新社，"百萬人示威"只是"第一步"。她說：我們發送的信息是："軍隊將不會領導我們。

法新社說，在這個飽受衝突困擾的國家，發生新的流血事件的風險並沒有削弱抗議者的決心。

但今天周六上午，該國的電話網絡和互聯網都被切斷。安全部隊部署在街上，封鎖了連接首都喀土穆和鄰近城鎮的橋樑，並在主要街道上設立了檢查站，隨機搜查路人和汽車。