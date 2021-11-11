终结种族隔离 南非最后白人总统戴克拉克辞世

南非最后一位白人总统戴克拉克（FW de Klerk）11日辞世，享寿85岁。他曾释放后来成为南非首位黑人总统的曼德拉，终结种族隔离制度，开启民主谈判之路。

广告 继续浏览后续

戴克拉克因领导南非从白人专权过渡到民主制度的“奇迹”，而于1993年与曼德拉（Nelson Mandela）共享诺贝尔和平奖荣誉。

但法新社报导，随着南非民主日渐成熟，国内许多人开始将戴克拉克视为南非白人未能承认种族隔离一切恐怖之处并未将作恶者绳之以法的象征。

戴克拉克基金会（FW de Klerk Foundation）发表声明说，这位南非前总统不敌恶性间皮细胞瘤，11日在家中安详辞世，享寿85岁。

戴克拉克笃定有他的历史地位，他在1990年2月2日宣布，将监禁27年的曼德拉释放，并解除对黑人解放运动的禁令，实际上宣告了南非白人少数统治时代落幕。

他曾说：“我希望历史会肯定，我以及所有支持我的人在南非历史关键时刻，展现出了勇气、正直和诚实。”

在这场演讲20年后，戴克拉克说，释放曼德拉“避免了一场灾难”。

戴克拉克1936年3月18日生于南非大城约翰尼斯堡（Johannesburg），他的父亲是制定种族隔离制度的国民党（National Party）政府一员，叔叔斯揣敦（JG Strijdom）则是因剥夺混血儿投票权而恶名昭彰的前总理。

戴克拉克在从事法律工作11年后，追随父亲踏上政治之路，于1972年当选为国民党籍国会议员，并在1989年2月接任党魁；6个月后，时任总统波塔（PW Botha）被迫辞职，戴克拉克成为南非总统。

戴克拉克在1994年南非第一次多种族的充分民主选举中，败给了曼德拉，他随后在新政府出任副总统一职。

美国有线电视新闻网（CNN）报导，戴克拉克退出政坛后，对于南非的白人统治时代，发表了一些前后矛盾的说法，使得他的诺贝尔奖光环有时染上了争议性。