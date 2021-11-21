军事政变一月后苏丹总理重返岗位

苏丹调解人周日表示，在苏丹军事政变近一个月后，已经达成协议，让总理阿卜杜拉-哈姆多克重返岗位并释放文职官员。

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据法新社今天报道称，据一个支持民主的医生工会称，这一宣布是在为使该国摆脱严重危机而进行了数周的调解之后作出的。该国自10月25日政变以来，反军事抗议活动受到镇压，导致40人死亡，数百人受伤。

宣布这一消息时间也是在新一天的反军事抗议活动之前，这些抗议活动引起了人们对安全部队强硬干预的担忧。

10月25日，军队首脑布尔汗Abdel Fattah al-Burhane将军通过逮捕几乎所有执政的平民官员并宣布紧急状态，将苏丹带入新的不稳定中。

军事强人在喀土穆拘留并软禁了总理哈姆多克，哈姆多克是2019年奥马尔-巴希尔将军政权倒台后与军队一起成立的过渡政府的负责人，巴希尔将军在街头的压力下被军队撤职。

据苏丹调解人之一、主要的乌玛党领导人法德拉-布尔马告诉法新社："布尔哈尼将军、阿卜杜拉-哈姆多克、政治力量和民间社会组织之间达成了一项政治协议，让哈姆多克重返岗位并释放被拘留的政治犯。

包括记者、学者和政治家在内的一组苏丹调解人发表了一份声明，详细说明了该协议的要点：包括恢复哈姆多克的总理职务，释放被拘留者，以及恢复指导过渡时期的政治、法律和宪法共识。

声明说："今天晚些时候，在签署协议条款和附带的政治宣言后，将正式宣布该协议。但法新社说，目前尚不清楚该协议将于何时实施。

自政变以来，主要在苏丹喀土穆发生了反对军队和要求恢复文官统治的抗议活动。而国际社会也谴责了军事政变以及对示威活动的镇压，并呼吁恢复文官统治。

昨天周六，数百名示威者在首都郊区的喀土穆北区游行，在街道上设置路障并点燃轮胎。他们高呼 "反对军事统治"。

面对示威者的惨重伤亡，警方澄清说他们从未向抗议者开火。据他们统计，其中只有一人死亡，30人受伤，原因是催泪瓦斯。

在暴力升级后，美国国务卿布林肯星期四说，他对镇压 "深表关切"，并敦促军队允许和平示威，重申需要 "恢复由平民领导的过渡。

但布尔汗将军Abdel Fattah al-Burhane有一段时间似乎立场毫不退让。他在政变后宣布，他将再次领导过渡时期的最高机构主权委员会，并重新任命其所有军事或亲军成员，并任命非政界的文职官员。