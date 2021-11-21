利比亚下月选总统 总理德拜巴赫登记参选

虽然利比亚临时总理德贝巴赫曾誓言不选总统作为就任现职的条件，并且就算他有意更上层楼，因有争议的选举办法恐怕使德贝巴赫也难如愿，不过他21日还是登记参选。

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路透社报导，距离利比亚总统大选剩下不到5周的时间，相关选举办法至今还没拍板，但是过去10年间造成利比亚陷入动盪的要角纷纷宣布参选，而德拜巴赫（Abdulhamid al-Dbeibah）表态投身选战，使得当前局势更加扑朔迷离。

联合国去年要求这个位于北非的国家举行总统及国会选举，这是终结利比亚内战的进程之一，并促成德拜巴赫筹组临时政府。大选预定12月24日投票。

利比亚已故强人卡达菲（Moamer Kadhafi）2011年倒台遭射杀后，他的次子与继承人塞夫（Saif al-Islam Kadhafi）被捕将近10年未露面，却在近期登记参选。

获得俄罗斯、埃及和阿联酋支持的利比亚东部军事强人哈夫塔（Khalifa Haftar）也宣布要角逐大位。

至于国会议长沙雷伊萨（Aguila Saleh Issa），一般预料不会缺席。

格达菲2011年遭北大西洋公约组织（NATO）支持的反抗运动推翻并杀害后，利比亚陷入近10年的动乱冲突，期间国内一直为军阀与武装团体轮流把持，各地冲突不断，2014年国家分裂为水火不容的两派阵营。

目前，获国际承认的全国团结政府（GNA）位在西部的黎波里（Tripoli），敌对的利比亚国民军（LNA）则盘据东部大城班加西（Benghazi）。