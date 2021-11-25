摩洛哥暂停所有往返法国航班 防堵新冠疫情

法新社周四（25日）从摩洛哥外交部获悉，摩洛哥当局甫宣布，由于法国疫情恶化，他们将暂停所有往返法国的定期飞航班机。这是在欧洲数个国家新冠疫情状况再度出现恶化后发生的。

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根据摩洛哥新闻社MAP转达的一份官方声明说，“该决定将于2021年11月26日晚上 11 点 59 分（格林威治标准时间22 点 59 分）生效，直至另行通知为止。”不久前，欧洲新冠疫情状况恶化。

摩洛哥《新冠疫情夸部会监测委员会》指出，这项公告的“进行干预，是为了保持摩洛哥在管理新冠疫情直至目前为止的成绩，同时也为了因应某些欧洲邻国的疫情恶化的情况。” 法国和摩洛哥之间的海上互动联系也被暂停。

摩洛哥加强对欧洲来往的控制：

大约两周前，由于欧洲感染新冠病毒患者增加，摩洛哥加强了对边境的控制。 这项公告还详细说明，从现在开始，除了强制性的健康通行证和新冠PCR检测阴性外，旅客在抵达摩洛哥时，还要接受一项双重检查，通过热像仪和电子温度计以及新冠病毒抗原检测。任何在抵达时检测呈阳性的乘客将被立即送回原籍国，费用由空运或海运公司承担，但摩洛哥的永久居民除外。

根据外交部最新更新的消息指出，这些措施涉及来自所谓的“B 类名单”国家的所有人，也就是包括了法国、欧盟的几个国家以及英国、阿尔及利亚和突尼斯等的国家。摩洛哥的新冠疫情状况不断有所改善，允许在11月初解除长达数月的全国宵禁，而今年秋天欧洲却再次成为全球新冠病毒疫情大流行的震央。

摩洛哥推出了疫苗接种通行证，只允许那些接种过疫苗的人进入公共场所。 法国西部报援引路透社的话说，出于同样的原因，摩洛哥当局此前早已暂停了与德国、俄罗斯、英国和荷兰的航班。