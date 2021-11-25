摩洛哥暫停所有往返法國航班 防堵新冠疫情

法新社周四（25日）從摩洛哥外交部獲悉，摩洛哥當局甫宣布，由於法國疫情惡化，他們將暫停所有往返法國的定期飛航班機。這是在歐洲數個國家新冠疫情狀況再度出現惡化後發生的。

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根據摩洛哥新聞社MAP轉達的一份官方聲明說，“該決定將於2021年11月26日晚上 11 點 59 分（格林威治標準時間22 點 59 分）生效，直至另行通知為止。”不久前，歐洲新冠疫情狀況惡化。

摩洛哥《新冠疫情誇部會監測委員會》指出，這項公告的“進行干預，是為了保持摩洛哥在管理新冠疫情直至目前為止的成績，同時也為了因應某些歐洲鄰國的疫情惡化的情況。” 法國和摩洛哥之間的海上互動聯繫也被暫停。

摩洛哥加強對歐洲來往的控制：

大約兩周前，由於歐洲感染新冠病毒患者增加，摩洛哥加強了對邊境的控制。 這項公告還詳細說明，從現在開始，除了強制性的健康通行證和新冠PCR檢測陰性外，旅客在抵達摩洛哥時，還要接受一項雙重檢查，通過熱像儀和電子溫度計以及新冠病毒抗原檢測。任何在抵達時檢測呈陽性的乘客將被立即送回原籍國，費用由空運或海運公司承擔，但摩洛哥的永久居民除外。

根據外交部最新更新的消息指出，這些措施涉及來自所謂的“B 類名單”國家的所有人，也就是包括了法國、歐盟的幾個國家以及英國、阿爾及利亞和突尼斯等的國家。摩洛哥的新冠疫情狀況不斷有所改善，允許在11月初解除長達數月的全國宵禁，而今年秋天歐洲卻再次成為全球新冠病毒疫情大流行的震央。

摩洛哥推出了疫苗接種通行證，只允許那些接種過疫苗的人進入公共場所。 法國西部報援引路透社的話說，出於同樣的原因，摩洛哥當局此前早已暫停了與德國、俄羅斯、英國和荷蘭的航班。