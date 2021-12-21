空难

马达加斯加直升机坠毁 部长游泳12小时上岸幸存

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Deux des quatre passagers, portés disparus à la suite du crash d’un hélicoptère de l’armée aux larges de la côte Est de la Grande Île en début de soirée, le 20 décembre 2021, ont été retrouvés sains et saufs, le 21 décembre au matin
Deux des quatre passagers, portés disparus à la suite du crash d’un hélicoptère de l’armée aux larges de la côte Est de la Grande Île en début de soirée, le 20 décembre 2021, ont été retrouvés sains et saufs, le 21 décembre au matin © wikipédia
作者： 法广
3 分钟

非洲岛国马达加斯加当局表示，一名部长搭乘的直升机坠毁马国东北岸海域，他和另一人在游泳约12小时后上岸，在这起坠机事故中幸运生还。

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马达加斯加港务当局首长表示，国防部主管宪警的国务部长盖勒（Serge Gelle）及一名同僚今天早上各自游到海滨小镇马汉布（Mahambo）登岸。他们显然在直升机失事时弹出。

 

马国警方及港务当局指出，这起坠机事件发生在昨天，至今仍在搜寻另外两名乘客的下落，目前尚不清楚这起事故的肇因。

社群媒体上分享的影片显示，现年57岁的盖勒似乎精疲力竭倒在躺椅上，身上仍穿著迷彩制服。这名将领称，“我的死期还没到”，并表示他很冷，但没有受伤。

马国东北岸海域20日早上发生沉船事故，盖勒等人搭乘直升机前往事发现场勘查。根据今天的最新官方统计，至少有39人死于这起船难，约有数十人仍下落不明。

另一名宪兵将领瑞佛哈维（Zafisambatra Ravoavy）告诉法新社，盖勒当时用直升机上一个座椅作为浮板。

瑞佛哈维表示：“他在运动方面一直很有毅力，而他身为部长持续保持这种规律，如同一个30岁的人那样。”

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