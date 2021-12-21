马达加斯加直升机坠毁 部长游泳12小时上岸幸存

非洲岛国马达加斯加当局表示，一名部长搭乘的直升机坠毁马国东北岸海域，他和另一人在游泳约12小时后上岸，在这起坠机事故中幸运生还。

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马达加斯加港务当局首长表示，国防部主管宪警的国务部长盖勒（Serge Gelle）及一名同僚今天早上各自游到海滨小镇马汉布（Mahambo）登岸。他们显然在直升机失事时弹出。

马国警方及港务当局指出，这起坠机事件发生在昨天，至今仍在搜寻另外两名乘客的下落，目前尚不清楚这起事故的肇因。

社群媒体上分享的影片显示，现年57岁的盖勒似乎精疲力竭倒在躺椅上，身上仍穿著迷彩制服。这名将领称，“我的死期还没到”，并表示他很冷，但没有受伤。

马国东北岸海域20日早上发生沉船事故，盖勒等人搭乘直升机前往事发现场勘查。根据今天的最新官方统计，至少有39人死于这起船难，约有数十人仍下落不明。

另一名宪兵将领瑞佛哈维（Zafisambatra Ravoavy）告诉法新社，盖勒当时用直升机上一个座椅作为浮板。

瑞佛哈维表示：“他在运动方面一直很有毅力，而他身为部长持续保持这种规律，如同一个30岁的人那样。”