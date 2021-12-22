尼日利亚销毁逾100万剂过期阿斯利康疫苗

尼日利亚周三（22日）宣布已销毁了超过一百万剂已过期的阿斯利康疫苗。几个月前，一些已开发国家赠送给尼日利亚这些保质期即将结束的疫苗，后来过期，也就只能报废销毁。

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尼日利亚负责免疫计划的国家机构主管舒维伯博士(Faisal Shuaib) 说：“我们已经成功地撤回了106万剂已过期的阿斯利康疫苗。当这些国家建议捐赠给我们这些疫苗时，我们已知道它们的保质期很短，但当时我们处在一个疫苗供应量非常稀缺的时空环境下。”

舒维伯博士指控说：“当时找不到疫苗可使用，因为疫苗市场普遍存在民族主义，发达国家掌握了这些疫苗，然后将它们储存起来。接着疫苗即将到期时，才把它们提送给我们。”

迄今为止，尼日利亚，这个非洲人口最多的国家已为约 400 万人接种了疫苗，不到该国成年人口的 3%，与其政府订定到 2022 年底为 1.12 亿人接种疫苗的目标相去甚远。

尼日利亚卫生当局周一宣布，该国正面临第四波新型冠状病毒，并呼吁在假期期间“严格”遵守卫生规定。

尼日利亚疾病控制中心 (NCDC) 的一份声明说：“由于德尔塔( Delta） 和奥米克戎 （Omicron） 变体病毒肆虐，过去两周来，尼日利亚全国的确诊病例数增加了 500%。”

根据该国官方数据，大约有 225,000感染新冠病毒病例，不到 3,000 人死亡。 与其 2.2 亿居民人口相比，这数据可说非常的低。

但它们在很大程度上被低估了，进行新冠检测数量非常少。 根据该国卫生当局称，许多尼日利亚民众不知道新冠病毒的存在，并且经常将其症状认为是因罹患了疟疾：疟疾在尼日利亚每小时造成 9 到 10 人死亡。

即便如此，进行免费新冠病毒测试的可能性几乎不存在，而且PCR 测试的费用代表了大多数生活在贫困中人口的一个月工资。