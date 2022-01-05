联合国：埃塞俄比亚干旱严重 约600万人急需援助

联合国人道事务协调厅公布新报告指出，埃塞俄比亚东部和南部有600多万人遭逢旱灾，他们今年将需要“救命”援助。

广告 继续浏览后续

干旱使得埃塞俄比亚的人道危机更甚，埃塞俄比亚政府军和叛军泰米尔人民解放阵线（Tigray People's Liberation Front, TPLF）正在北部交战，已经使得数百万人急需援助。

联合国人道事务协调厅（UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）本周在网上张贴声明说，索马里（Somali）、欧罗米亚（Oromia）东部和南部地区发生旱灾，“在连续第3年雨季降雨不足后，对当地牧民和农牧民的生活和生计造成破坏性影响”。

根据联合国人道事务协调厅，估计这些地区有超过640万人饱受旱灾之苦，今年将需要粮食援助。埃塞俄比亚政府和人道主义伙伴正努力应对危机，但“因应措施无法满足迫切需要”。

索马利和欧罗米亚南部约有300万人面临缺水窘境，因此被迫离开家园的人数则不详。

联合国人道事务协调厅表示，总共约有20万名儿童、孕妇或哺乳期间女性有中度营养不良的情况，另有1万4000名儿童急性营养不良。