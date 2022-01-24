布基納法索局勢混亂 總統是否遭軍人扣押尚未得到確切證實

1月23日從凌晨開始，西非內陸國家布基納法索首都瓦加杜古等地多個軍營發生鳴槍事件，之後政府出面澄清未發生政變。23日晚再次發生鳴槍情況。據法新社最新報導，關於布基納法索總統羅赫·卡博雷（Roch Kaboré）的命運情況，外界在星期一併不清楚。此前有安全消息人士稱，他遭到士兵扣押。西非國家經濟共同體 (ECOWAS) 組織當天通過一份聲明表示，“非常關切”布基納法索局勢的演變，自周日以來，“其特點是發生了一場政變嘗試”。

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一位安全人士向法新社記者表示，在瓦加杜古的桑古爾·拉米紮納（Sangoulé Lamizana）軍營中，“卡博雷總統、國民議會議長和部長們實際上都在士兵手中”，這一消息得到了安全部門另一位人士的證實。法新社的報導稱，但一位政府消息人士後來說，總統在周日晚上被他的警衛隊的憲兵從他的住所“撤離”，“在武裝分子到來之前，他們向總統的車隊的車輛開火”。

一名法新社記者周一早上在總統官邸附近看到了三輛被子彈擊中的車輛。其中一個人身上的血跡清晰可見。據這一消息來源稱，“情況很混亂”，周一中午，被指嘩變的士兵或與該國總統卡博雷關係密切的人沒有發表任何聲明，這使情況更加混亂。

在卡博雷的推特賬戶上當天下午早些時候發布了一條信息，無法知道是否是他直接寫的，或在什麼情況下寫的。推文指，“現在是我們國家的困難時期。我們必須在此刻捍衛我們的民主成果。我請那些拿起武器的人為了國家的最佳利益放下武器。正是通過對話和傾聽，我們必須解決我們的矛盾。”

自2015年執政以來，卡博雷在2020年因承諾將打擊該國國內的恐怖分子作為他的優先事項而再次當選，但越來越多的 民眾對恐怖分子的暴力行為感到厭煩，而卡博雷政府又無力應對，因此受到挑戰。

一名法新社記者指出，周一上午，十幾名戴着頭罩的武裝士兵駐紮在布基納法索廣播電視台（RTB）總部前，該電視台在其午間新聞節目中播出了關於瓦加杜古居民照常工作的報道。法國周一呼籲其公民謹慎行事，避免前往布基納法索的所有旅行。