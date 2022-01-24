布基纳法索局势混乱 总统是否遭军人扣押尚未得到确切证实

1月23日从凌晨开始，西非内陆国家布基纳法索首都瓦加杜古等地多个军营发生鸣枪事件，之后政府出面澄清未发生政变。23日晚再次发生鸣枪情况。据法新社最新报导，关于布基纳法索总统罗赫·卡博雷（Roch Kaboré）的命运情况，外界在星期一并不清楚。此前有安全消息人士称，他遭到士兵扣押。西非国家经济共同体 (ECOWAS) 组织当天通过一份声明表示，“非常关切”布基纳法索局势的演变，自周日以来，“其特点是发生了一场政变尝试”。

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一位安全人士向法新社记者表示，在瓦加杜古的桑古尔·拉米扎纳（Sangoulé Lamizana）军营中，“卡博雷总统、国民议会议长和部长们实际上都在士兵手中”，这一消息得到了安全部门另一位人士的证实。法新社的报导称，但一位政府消息人士后来说，总统在周日晚上被他的警卫队的宪兵从他的住所“撤离”，“在武装分子到来之前，他们向总统的车队的车辆开火”。

一名法新社记者周一早上在总统官邸附近看到了三辆被子弹击中的车辆。其中一个人身上的血迹清晰可见。据这一消息来源称，“情况很混乱”，周一中午，被指哗变的士兵或与该国总统卡博雷关系密切的人没有发表任何声明，这使情况更加混乱。

在卡博雷的推特账户上当天下午早些时候发布了一条信息，无法知道是否是他直接写的，或在什么情况下写的。推文指，“现在是我们国家的困难时期。我们必须在此刻捍卫我们的民主成果。我请那些拿起武器的人为了国家的最佳利益放下武器。正是通过对话和倾听，我们必须解决我们的矛盾。”

自2015年执政以来，卡博雷在2020年因承诺将打击该国国内的恐怖分子作为他的优先事项而再次当选，但越来越多的 民众对恐怖分子的暴力行为感到厌烦，而卡博雷政府又无力应对，因此受到挑战。

一名法新社记者指出，周一上午，十几名戴着头罩的武装士兵驻扎在布基纳法索广播电视台（RTB）总部前，该电视台在其午间新闻节目中播出了关于瓦加杜古居民照常工作的报道。法国周一呼吁其公民谨慎行事，避免前往布基纳法索的所有旅行。