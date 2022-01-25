馬克龍譴責布基納法索發生的軍事政變：首要任務是保持平靜，確保卡博雷總統的人身安全

參與政變的布基納法索軍人在電視台宣布發動政變的消息

法國總統馬克龍1月25日在受訪時譴責了布基納法索發生的“軍事政變”。他強調，法國的優先事項是，首先，布基納法索總統羅克·卡博雷（Roch Kaboré）的人身安全得到保障，該國局勢保持安定。

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布基納法索政變軍隊24日在國家電視台宣布已奪取政權，並解除了總統羅克·卡博雷職務。政變軍方聲明，軍事接管政權的原因是安全形勢正不斷惡化。政變軍方已宣布解散政府和國民議會，關閉該國陸空邊界，在全國實施從晚上9點到凌晨5點的宵禁，“直到進一步通知”，並表示將在“合理期限內”提出恢復國家憲法秩序的時間表。

聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)周一通過聲明，對卡博雷總統的下落和安全，以及布基納法索不斷惡化的安全局勢表示關注。他強烈譴責任何以武力接管政府的企圖，並呼籲政變領導人放下武器，確保總統個人安全和布基納法索機構的完整性得到保護。

古特雷斯呼籲所有行為體保持克制並選擇對話方式。他重申聯合國對維護憲法秩序的充分承諾，並重申支持布基納法索人民努力尋找解決該國面臨的多方面挑戰的辦法。此外，法國總統馬克龍周二就布基納法索局勢接受了我台的專訪。

記者向馬克龍提問：“您對周一發生在布基納法索的事件有何反應？”

馬克龍回答說：“如你所知，法國在該地區的軍事存在是為了打擊恐怖主義。而且我一直致力於站在地區當局一邊。西非國家經濟共同體（CEDEAO）昨天已譴責了這場新的政變，這場政變確實是由軍隊領導的。而且，由於卡博雷總統是由他的人民通過兩次民主選舉產生的，法國支持西非國家經濟共同體的立場。”

馬克龍補充說：“我們的首要任務顯然是保護他的人身安全並保持平靜。今天，如果我可以這樣說的話，要更詳細地描述布基納法索的情況，還為時過早。而且，鑒於2020年夏天以來在馬里發生的事情以及最近幾個月在幾內亞發生的事情，這種情況顯然仍然令人擔憂。而且我認為，必須支持該地區維持公民過渡和民主選舉的意願。”

馬克龍說：“除此之外，我想提醒你，我們在該地區的優先事項顯然是繼續打擊伊斯蘭恐怖主義，伊斯蘭恐怖主義繼續在馬里造成破壞，但也在布基納法索造成破壞，該國最近成為眾多恐怖襲擊的目標。此外，當我們審視政變策畫者的要求和動機時，很明顯，安全局勢以及這些恐怖組織對軍隊和平民的打擊是這次叛亂的決定性因素。因此，我們的願望是，一方面與西非國家經濟共同體密切合作，另一方面與所有相關國家合作，即我們所說的阿克拉倡議，在該地區打擊一切形式的恐怖主義，並支持各國和人民。”

記者問：“您是否擔心其他國家正在經歷所謂的人民政變？”

馬克龍說：“我們不應低估恐怖組織的長期攻擊所造成的疲勞和疲憊，這一方面削弱了武裝部隊，另一方面也深深削弱了與民眾和合法機構的聯繫。這就是為什麼，如果我們想為教育、經濟解放、這些民選國家的穩定以及國家主權而奮鬥，就必須繼續加強反恐鬥爭。”

記者問：“關於卡博雷總統，您是否有關於他的情況的任何信息？”

馬克龍說：“除了已經流傳出來的信息，我沒有更多的信息（可以提供）。昨晚向我證實，他健康狀況良好，沒有受到威脅。我希望這將在未來幾小時內得到正式保證，我們將共同確保卡博雷總統和他的家人得到安全安置。”