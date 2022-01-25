马克龙谴责布基纳法索发生的军事政变：首要任务是保持平静，确保卡博雷总统的人身安全

法国总统马克龙1月25日在受访时谴责了布基纳法索发生的“军事政变”。他强调，法国的优先事项是，首先，布基纳法索总统罗克·卡博雷（Roch Kaboré）的人身安全得到保障，该国局势保持安定。

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布基纳法索政变军队24日在国家电视台宣布已夺取政权，并解除了总统罗克·卡博雷职务。政变军方声明，军事接管政权的原因是安全形势正不断恶化。政变军方已宣布解散政府和国民议会，关闭该国陆空边界，在全国实施从晚上9点到凌晨5点的宵禁，“直到进一步通知”，并表示将在“合理期限内”提出恢复国家宪法秩序的时间表。

联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)周一通过声明，对卡博雷总统的下落和安全，以及布基纳法索不断恶化的安全局势表示关注。他强烈谴责任何以武力接管政府的企图，并呼吁政变领导人放下武器，确保总统个人安全和布基纳法索机构的完整性得到保护。

古特雷斯呼吁所有行为体保持克制并选择对话方式。他重申联合国对维护宪法秩序的充分承诺，并重申支持布基纳法索人民努力寻找解决该国面临的多方面挑战的办法。此外，法国总统马克龙周二就布基纳法索局势接受了我台的专访。

记者向马克龙提问：“您对周一发生在布基纳法索的事件有何反应？”

马克龙回答说：“如你所知，法国在该地区的军事存在是为了打击恐怖主义。而且我一直致力于站在地区当局一边。西非国家经济共同体（CEDEAO）昨天已谴责了这场新的政变，这场政变确实是由军队领导的。而且，由于卡博雷总统是由他的人民通过两次民主选举产生的，法国支持西非国家经济共同体的立场。”

马克龙补充说：“我们的首要任务显然是保护他的人身安全并保持平静。今天，如果我可以这样说的话，要更详细地描述布基纳法索的情况，还为时过早。而且，鉴于2020年夏天以来在马里发生的事情以及最近几个月在几内亚发生的事情，这种情况显然仍然令人担忧。而且我认为，必须支持该地区维持公民过渡和民主选举的意愿。”

马克龙说：“除此之外，我想提醒你，我们在该地区的优先事项显然是继续打击伊斯兰恐怖主义，伊斯兰恐怖主义继续在马里造成破坏，但也在布基纳法索造成破坏，该国最近成为众多恐怖袭击的目标。此外，当我们审视政变策划者的要求和动机时，很明显，安全局势以及这些恐怖组织对军队和平民的打击是这次叛乱的决定性因素。因此，我们的愿望是，一方面与西非国家经济共同体密切合作，另一方面与所有相关国家合作，即我们所说的阿克拉倡议，在该地区打击一切形式的恐怖主义，并支持各国和人民。”

记者问：“您是否担心其他国家正在经历所谓的人民政变？”

马克龙说：“我们不应低估恐怖组织的长期攻击所造成的疲劳和疲惫，这一方面削弱了武装部队，另一方面也深深削弱了与民众和合法机构的联系。这就是为什么，如果我们想为教育、经济解放、这些民选国家的稳定以及国家主权而奋斗，就必须继续加强反恐斗争。”

记者问：“关于卡博雷总统，您是否有关于他的情况的任何信息？”

马克龙说：“除了已经流传出来的信息，我没有更多的信息（可以提供）。昨晚向我证实，他健康状况良好，没有受到威胁。我希望这将在未来几小时内得到正式保证，我们将共同确保卡博雷总统和他的家人得到安全安置。”